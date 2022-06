Pronostici Tennis 13-19 giugno 2022, vediamo il programma settimanale dei tornei su erba di ATP e WTA. Attenzione a Matteo Berrettini tornato con una vittoria a Stoccarda, ora punta al bis londinese.

Pronostici Tennis 13-19 giugno 2022: Berrettini è tornato e dopo Stoccarda cerca la vittoria al Queen’s

Il trionfo a Stoccarda dopo due mesi di stop spinge Matteo Berrettini verso l’ATP Queen’s, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa prima dell’impresa sfiorata a Wimbledon. Nelle scommesse per il titolo è testa a testa tra l’azzurro e Marin Cilic,: il croato, qui già vincitore due volte, apre il tabellone a quota @5,50 su Planetwin365, con Berrettini subito dietro @6,00. Casper Ruud chiude il podio virtuale @7,00, mentre la rivincita di Andy Murray è @8,50.

Primo ostacolo per “The Hammer” sarà il l’insidioso Daniel Evans, uno degli avversari più imprevedibili del circuito: la vittoria è comunque favorita @1,47, mentre per il britannico si sale @2,56. Più difficile l’esordio di Lorenzo Sonego, in campo contro Murray. In questo caso il colpo pagherebbe @2,28, con lo scozzese avanti @1,58.

Tra gli altri match interessanti del primo turno al Cinch Championships 2022 c’è la sfida tra Tiafoe e Wawrinka. Il vincitore potrebbe trovare al 2° turno il canadese Shapovalov, che a sua volta potrebbe incrociare Berrettini ai quarti. Nella parte del tabellone di Matteo, c’è anche Norrie, che esordirà contro il vincitore del 2014, Dimitrov. Assente per un problema al gomito lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Pronostici Tennis 13-19 giugno 2022: ATP Halle

Non potendo essere protagonisti al Queen’s, ad Halle (altro ATP 500) saranno di scena i quattro tennisti russi e il bielorusso che occupano le posizioni più alte del ranking. Solo uno di loro, ovvero Karatsev, aveva comunque partecipato al torneo di Londra lo scorso anno, mentre Medvedev, Rublev, Khachanov e Ivashka avevano optato per quello tedesco, oggi alla 29a edizione. I principali indiziati per la vittoria finale qui in Germania sono proprio Medvedev e Rublev, teste di serie numero uno e tre del seeding. In mezzo a loro il greco Stefanos Tsitsipas, che però sull’erba non ha ancora ottenuto grandissimi risultati (9 vittorie in 18 partite sulla superficie).

Il percorso di Tsitsipas, da tabellone, è tra l’altro carico di insidie: dopo il primo turno contro Bonzi, assolutamente alla portata, il greco potrebbe incrociare prima l’australiano Kyrgios, poi uno tra Korda, Carreno-Busta e Rune. In semifinale, potrebbe esserci, invece, lo scontro tra Tsitsipas e Auger-Aliassime, tennista che sull’erba è sicuramente più a suo agio.

Non sarà comunque facile nemmeno il percorso di Medvedev e Rublev, che potrebbero ritrovarsi in semifinale: il prossimo numero 1 del mondo affronterà Goffin, finalista qui ad Halle nel 2019, mentre il numero 3 del seeding avrà di fronte Basilashvili. Subito derby tra Khachanov e Karatsev. Nessun italiano nell’entry list dopo le rinunce di Sinner, Fognini e Musetti, che ha optato per il Queen’s.

WTA, i tornei femminili di Birmingham e Berlino

Sarà Camila Giorgi l’unica italiana presente al WTA 250 di Birmingham, torneo che si disputa ormai dal lontano 1982 e che ha in Pam Shriver la primatista con 4 successi. La precedente edizione è andata alla tunisina Ons Jabeur, che non sarà però in campo per difendere il titolo. Per la Giorgi ci sarà al primo turno la ceca Tereza Martincova, già battuta nell’unico precedente agli Australian Open 2022. Nella stessa parte del tabellone c’è anche l’altra ceca, Petra Kvitova (vincitrice di due edizioni e impegnata contro Beatriz Haddad Maia al primo turno), con cui l’azzurra ha sostanzialmente un conto aperto. Fortunata la belga Elise Mertens, che fino ai quarti affronterà solo qualificate. Esordirà contro una qualificata anche la romena Simona Halep.

Iga Swiatek non prenderà parte al Bett1 Open, WTA 500 al via oggi a Berlino, a causa di un problema alla spalla. Lo ha annunciato la stessa numero uno al mondo tramite i propri canali social, ma non sarà l’unica big assente. Dalla entry list iniziale sono state cancellate via via anche Paula Badosa, Anett Kontaveit, Victoria Azarenka, Jessica Pegula, Leylah Fernandez ed altre teste di serie. Non ci sono italiane nel tabellone principale. Di seguito le quote SNAI sulla vincente a Berlino.

