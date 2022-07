Pronostici Tennis 11 Luglio, ancora un successo per Novak Djokovic a Wimbledon che chiude la stagione sull’erba. Questa settimana parentesi sulla terra rossa poi inizierà il finale del 2022 con la stagione sul cemento. Grande attesa per fine agosto con lo Us Open dove il tennista serbo rimane il grande favorito.

Djokovic ancora re a Wimbledon e favorito per il prossimo Grand Slam

Novak Djokovic batte in rimonta Nick Kyrgios vincendo il torneo di Wimbledon per la settima volta nella sua carriera, la quarta consecutiva. Per Nole, si tratta in totale della vittoria numero 22 in uno Slam, con Rafa Nadal che ora dista solamente una lunghezza.

Tra le donne, invece, trionfa Elena Rybakina, prima tennista kazaka a vincere un titolo dello Slam. La 23enne nata a Mosca ha battuto in rimonta la tunisina Ons Jabeur in tre set con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2. Ironia della sorte, nell’anno in cui non possono partecipare al torneo di Wimbledon atleti russi e bielorussi, a trionfare è una moscovita.

Si pensa già allo US Open, il prossimo Grand Slam che si giocherà a fine agosto negli States, e le prime quote danno sempre Djokovic favorito.

Novak Djokovic @2.30

Daniil Medvedev @3.10

Carlos Alcaraz @5.00

Rafael Nadal @7.00

Alexander Zverev @11,00

Pronostici Tennis 11 Luglio: ATP, i tornei della prossima settimana, si gioca a Newport e Bastad

Lunedì si parte con il 1° turno dell’ultimo ATP 250 della stagione sull’erba. A Newport ci sarà la Hall of Fame del tennis. Il canadese Felix Auger-Aliassime è il primo tennista attualmente in top ten a giocare il torneo dal 2012, quando John Isner (ancora presente in tabellone) lo disputò in un’epoca nella quale si trovava al numero 10 del ranking. Al secondo turno possibile scontro tra l’olandese Tim van Rijthoven e l’americano Maxime Cressy, ma nel primo turno il match più interessante è senza dubbio quello che vedrà di fronte Murray e Querrey. Nessun italiano nel tabellone principale né in quello di qualificazione.

Prende il via oggi anche il torneo ATP 250 di Bastad, sulla terra rossa. Sono due i top ten presenti nel tabellone principale, ovvero il norvegese Casper Ruud, detentore del titolo e testa di serie numero 1, e Andrey Rublev, che si rivede dopo il ban a Wimbledon. Il numero 6 del ranking ATP si trova nella parte del tabellone in cui potrebbe incrociare Diego Schwartzman e Pablo Carreno Busta, ma anche Nikoloz Basilashvili, Stan Wawrinka e Lorenzo Sonego. L’italiano affronterà al primo turno il russo Aslan Karatsev, numero 42 del ranking che lo ha già battuto in entrambi i due precedenti e in entrambi i casi con il punteggio di 2-1.

Dalla parte del tabellone di Rublev, invece, ci sono Sebastian Baez, Holger Rune, Dominic Thiem, Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Bautista Agut. Wildcard per Lorenzo Musetti, che al primo turno affronta Laslo Djere, numero 57 ATP e con il quale i precedenti sono ben 5. Il bilancio è nettamente dalla parte del serbo con 4 vittorie e una sola sconfitta dal 2020 ad oggi. Dalle qualificazioni, può entrare nel tabellone principale anche Fabio Fognini.

Pronostici Tennis 11 Luglio: WTA, nel femminile si gioca a Losanna e Budapest

Al WTA 250 di Budapest saranno due le italiane in tabellone, reduci per giunta da un derby a Wimbledon. Martina Trevisan sarà presente come numero 2 del seeding ed esordirà contro la wild card locale Natalia Szabanin, numero 700 del ranking WTA e con la quale non ci sono precedenti storici. Nella parte del tabellone della tennista toscana ci sono altre idole di casa, ovvero Timea Babos ed eventualmente Dalma Galfi. Elisabetta Cocciaretto, invece, se la vedrà con l’altra padrona di casa, Reka-Luca Jani. Tra le due c’è un precedente e che risale proprio al 2021 sulla terra rossa ungherese: allora Jani vinse 7-5, 6-4 contro un’azzurra però condizionata da problemi fisici, tanto che fu costretta a dire addio al resto della stagione.

Sono due le azzurre nel tabellone del WTA 250 di Losanna: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, che puntano ad arrivare in fondo ad un torneo al quale prenderanno parte anche la statunitense Danielle Collins, favorita del seeding, e l’elvetica Belinda Bencic. Assente Camila Giorgi, che sia era iscritta nella entry list, ma si è poi cancellata senza motivazioni ufficiali. Per Paolini, la prima avversaria sarà la francese Caroline Garcia, mentre Bronzetti sarà rimpegnata nel confronto inedito con la russa Anastasia Potapova.

