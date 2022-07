Pronostici Tennis 14/15 Luglio 2022, a Budapest Martina Trevisan raggiunge i quarti di finale ed è favorita anche per l’accesso alla semifinale. Si continua a giocare anche a Losanna per il WTA femminile, mentre nel maschile ATP si gioca a Newport e Bastad. Andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti, i consigli per le scommesse e le quote dei prossimi match di Tennis in programma tra giovedì e venerdì.

Pronostici Tennis 14/15 Luglio 2022: Martina Trevisan vede la semifinale a Budapest

Archiviata la parentesi Wimbledon, Martina Trevisan è tornata a dare spettacolo sulla terra rossa, raggiungendo fin qui i quarti di finale al torneo WTA di Budapest. L’azzurra, dopo aver sconfitto Szabanin e Kozlova, punta a raggiungere il penultimo atto del torneo.

Di fronte, la tennista toscana si trova l’ungherese Anna Bondar, in un match che la vede partire con i favori del pronostico: il successo di Trevisan si gioca infatti @1,75 su SNAI. La vittoria della padrona di casa va invece al raddoppio @2.

L’italiana è avanti anche per la conquista del primo set @1,77, con l’avversaria in quota @2,05 su questa lavagna. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 di Trevisan @2,75.

Tutte le quote della settimana di Tennis

Iniziamo dal ATP Newport dove abbiamo disponibili anche le quote antepost con Aliassime di poco favorito su due vecchi leoni come Murray ed Isner.

Passiamo ai testa a testa di questi giorni al ATP Bastad.

Nel femminile si gioca anche a Losanna, ecco le quote delle prossime sfide in programma.

