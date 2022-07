Pronostici Tennis 18-24 luglio 2022, vediamo il programma della settimana che ci attende con i tornei ATP e WTA. Ad Amburgo si giocano sia maschile che femminile. Attenzione a Gstaad dove torna in campo (da favorito) Matteo Berretini mentre al WTA di Palermo c’è Martina Trevisan tra le favorite assieme a Garcia e Martic.

Pronostici Tennis 18-24 luglio 2022:

Prende il via oggi l’edizione 2022 dell’Hamburg European Open, declassato negli anni da Masters 1000 ad ATP 500. Sulla terra rossa del circolo Am Rothenbaum, la testa di serie numero uno e favorito è Carlos Alcaraz. L’altro top 10 nel tabellone principale è il russo Andrey Rublev, che qui ha trionfato nel 2020 e che è reduce dalla sconfitta in semifinale a Bastad.

Sono tre gli italiani in gara dopo il forfait di Jannik Sinner. Lorenzo Musetti affronterà al primo turno Dusan Lajovic e in caso di vittoria se la vedrà con la testa di serie numero 3, Diego Schwartzman. Fabio Fognini, che ha vinto ad Amburgo nel 2013, partirà contro Aljaz Bedene e al secondo turno troverebbe uno tra Karen Khachanov e Jan-Lennard Struff. Dalle qualificazioni (battuto con il punteggio di 7-5, 6-2 il lituano Ricardas Berankis) arriva Luca Nardi, che se la vedrà subito con la testa di serie numero 4, ovvero lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

In contemporanea con il torneo ATP, ad Amburgo si gioca anche il WTA Hamburg European Open, tornato in calendario nel 2021 dopo un’assenza lunga 19 anni. A vincere l’edizione dello scorso anno è stata la romena Elena-Gabriela Ruse, che ha battuto la padrona di casa Andrea Petkovic.

Nel tabellone di questa edizione entrambe si trovano nella parte di tabellone della testa di serie numero Anett Kontaveit, che esordirà contro Bara. Nella parte alta del tabellone, invece, c’è Barbora Krejcikova, che è da poco uscita dalla top 10 e vuole rientrarvi al più presto. Nessuna italiana in gara, e la parte bassa del tabellone sembra essere una strada in discesa per Dasha Kasatkina, numero due del seeding.

Pronostici Tennis 18-24 luglio 2022: a Gstaad torna Matteo Berrettini

Nella giornata di oggi prende il via anche la 73° edizione del J. Safrin Sarasin Swiss Open, torneo ATP 250 che si gioca sui campi in terra rossa della Roy Emerson Arena in quel di Gstaad. Matteo Berrettini sarà testa di serie numero due del main draw e rientra ad un mese dall’ultimo match, ovvero la finale del Queens, visto che il Covid gli ha impedito di partecipare a Wimbledon. L’azzurro è numero #2 del seed ma i bookmakers lo vedono come favorito assoluto in cima alle lavagne.

Numero 3 del tabellone è Roberto Bautista Agut, che potrebbe trovare Berrettini in semifinale: entrambi debutteranno con un bye, mentre al secondo turno l’italiano avrà uno tra Richard Gasquet e Roberto Carballes Baena.

Il primo favorito del seeding è comunque Casper Ruud (che nelle lavagne è quotato @3.20, di poco dietro a Berrettini @2.95). Nello stesso quarto di Berrettini c’è Lorenzo Sonego, che esordirà contro un qualificato ed eventualmente al secondo turno si troverebbe di fronte Bautista Agut.

Pronostici Tennis 18-24 luglio 2022: al WTA Palermo attenzione a Trevisan

Tornato in calendario nel 2019, il torneo WTA di Palermo giunge alla sua trentaduesima edizione. Tanta attesa soprattutto per le italiane, che potrebbero incrociarsi molto presto in alcuni derby. Martina Trevisan, che arriva da una bella prestazione a Budapest, testa di serie numero uno, esordirà con una qualificata, ma al secondo turno potrebbe incrociare subito Lucia Bronzetti, che invece partirà con un inedito incontro con la cinese Xiyu Wang.

Subito derby tra due delle tre wild card in gara, ovvero Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto.

Jasmine Paolini, invece, esordirà contro la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, con un netto favore nei precedenti (5-1). Nella parte bassa del tabellone c’è invece Lucrezia Stefanini, che se la vedrà per la prima volta contro l’ungherese Panna Udvardy.

Tutte le quote della settimana di Tennis

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.