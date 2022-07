Pronostici Tennis 25-31 Luglio 2022. Arriviamo da una bella settimana con la vittoria di Musetti ad Amburgo, ma anche Berrettini a Gstaad e Lucia Bronzetti a Palermo hanno sfiorato il successo arrendendosi solo in finale nei tornei ATP e WTA. Andiamo a vedere il programma della settimana di Tennis che chiude il mese di luglio.

I Risultati della settimana

Primo titolo ATP per Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara si assicura il torneo 500 di Amburgo battendo in finale per 2-1 lo spagnolo Carlos Alcaraz. Niente da fare, invece, per Matteo Berrettini a Gstaad: dopo i trionfi a Stoccarda e Queen’s, il tennista azzurro si ferma alla terza finale consecutiva di un ATP250. Trionfa per la seconda volta di fila in terra elvetica Casper Ruud.

Crolla in finale Lucia Bronzetti, che perde a Palermo contro la rumena Irina Begu col punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 33 minuti di gioco. E’ stata comunque una settimana gloriosa per il tennis azzurro.

Pronostici Tennis 25-31 Luglio 2022: ATP Kitzbuhel

Nella settimana numero 30 della stagione tennistica si disputa il torneo ATP250 di Kitzbuhel, il Generali Open, che si gioca sulla terra rossa austriaca con un montepremi totale di 597.900 euro, di cui 81.310 riservati al vincitore e 5.730 a chi verrà sconfitto al 1° turno.

A guidare il tabellone principale in Austria è Casper Ruud, testa di serie n.1 anche a Gstaad. Tra i primi del seeding anche Matteo Berrettini, che parteciperà per la seconda volta a questo torneo dopo l’edizione del 2018, quando si fermò ai quarti di finale. Il tennista romano partirà direttamente dal secondo turno contro uno tra Hanfmann e un qualificato.

L’altro italiano in tabellone, Lorenzo Sonego, partirà contro Dusan Lajovic, con il quale il bilancio dei precedenti è di 2-1. Al primo turno anche il big match tra il veterano Richard Gasquet e il rientrante Dominic Thiem.

Pronostici Tennis 25-31 Luglio 2022: ATP Umago

Prende il via oggi anche il torneo ATP di Umago, sulla terra rossa croata. Le prime due teste di serie saranno i “ragazzi terribili” Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che si sono incrociati agli ottavi di Winbledon, con vittoria dell’azzurro. Gli addetti ai lavori già pregustano una finale tra i due, con l’altoatesino che viene da un periodo di recupero in seguito ad una lieve distorsione alla caviglia.

Sinner entrerà in gioco al secondo turno contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e lo svedese Mikael Ymer. L’Italia sarà rappresentata anche da Lorenzo Musetti, fresco trionfatore ad Amburgo, che se la vedrà nel primo turno contro lo sloveno Ajaz Bedene, mentre Fabio Fognini avrà come primo ostacolo il colombiano Daniel Elahi Galan.

Pronostici Tennis 25-31 Luglio 2022: WTA, i tornei femminili a Praga e in Polonia

In campo femminile, prende il via oggi il torneo WTA250 di Praga, che si concluderà il prossimo 31 luglio. L’organizzazione dell’evento che si disputerà sul cemento ha concesso una wild card ad Anett Kontaveit, che sarà la prima testa di serie del torneo. Numero due del seeding sarà Barbora Krejcikova, la prima delle tante tenniste ceche al via, comprese Muchova e Bouzkova. A rappresentare l’Italia ci sarà Lucia Bronzetti, che affronterà al primo turno la svedese Rebecca Peterson.

In contemporanea prende il via anche il BNP Paribas Poland Open, torneo WTA250 sulla terra rossa di Varsavia che si concluderà il 31 luglio. La favorita assoluta del torneo sarà la tennista di casa, Iga Swiatek, mentre la testa di serie numero 2 è Yulia Putintseva. Due le italiane in tabellone, ovvero Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini: la marchigiana se la vedrà con la wild card Kubka, mentre la toscana esordirà contro la svizzera Golubic.

ATP Atlanta: Isner e Opelka favoriti dalle quote antepost

Dal 25 al 31 luglio l’ATP approda sul cemento di Atlanta per un torneo 250 che ha nello statunitense Reilly Opelka la testa di serie numero uno. Numero 2 del seeding sarà l’altro americano John Isner, mentre tra le altre teste di serie troviamo Alex De Minaur, Tommy Paul, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe. Nessun italiano in tabellone.

