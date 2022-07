Pronostici Tennis ATP Umago 2022, sarà scontro tra italiani con Lorenzo Musetti-Marco Cecchinato. Si continua a giocare anche ad Atlanta, Kitzbuhel, Praga e Varsavia.

Pronostici Tennis ATP Umago 2022: Musetti favorito nel derby azzurro con Cecchinato

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nel torneo ATP di Umago, a pochi giorni dal primo titolo in carriera nel circuito maggiore conquistato ad Amburgo. Sarà derby nel match degli ottavi di finale, con il classe 2002 che affronterà Marco Cecchinato, ex numero 16 del ranking e semifinalista al Roland Garros nel 2018.

I bookmaker vedono però nettamente in vantaggio Musetti, il cui successo si gioca @1,36 su 888sport.it. Il carrarese, inoltre, è avanti anche per la conquista del primo set, proposta @1,45, mentre per Cecchinato la quota è di @2,75.

In pole per il risultato esattto, invece, c’è il 2-0 in favore di Musetti @2. Il 2-1 sempre in favore del tennista toscano, invece, va @4, mentre il successo del tennista siciliano in due set si gioca @5,60.

3

Tutte le quote sui tornei della settimana

Ecco le quote antepost e i testa a testa delle prossime sfide in programma giovedì. Iniziamo dal ATP Atlanta dove abbiamo a disposizione anche le quote antepost in questo momento, con John Isner sempre favorito, un Isner che non dovrebbe avere problemi a superare Ben Shelton, e lo vediamo dalla quota che favorisce Big John @1.35. Stessa cosa per Alex De Minaur che lo segue da vicino nelle quote antepost per la vittoria finale, e che è ancor più favorito di Isner per la partita di giovedì pomeriggio contro Duckworth.

In campo femminile al WTA si gioca anche a Praga e Varsavia. Vediamo le quote al momento disponibili sulle prossime sfide del 28 luglio.

