Quote Tennis ATP Umago 2022, venerdì torna in campo Jannik Sinner favorito contro Carballes Baena. L’azzurro dovrebbe approdare in semifinale. Vediamo anche gli aggiornamenti e le quote degli altri tornei, da Atlanta a Varsavia.

Quote Tennis ATP Umago 2022: Sinner favorito su Carballes Baena

Jannik Sinner punta la semifinale dell’ATP di Umago. Dopo il netto successo su Munar all’esordio, l’altoatesino affronta Roberto Carballes Baena nei quarti di finale partendo da grande favorito: i betting analyst di 888sport.it vedono il successo dell’azzurro @1,17, mentre quello del suo avversario vale @5,20 volte la posta.

Sinner nettamente avanti anche per la conquista del primo set, in quota @1,27, mentre lo spagnolo si gioca @3,85. Probabile una conclusione del match in due set con lo 0-2 del giovane italiano che vale @1,56 la posta, mentre l’1-2 è in quota @4,20.

Scende in campo anche Giulio Zeppieri, impegnato contro Bernabe Zapata Miralles. Quest’ultimo parte in pole per il successo, fissato @1,52. Strada in salita per il classe 2001, per cui la vittoria si gioca @2,50. Per il risultato finale, inoltre, il 2-0 dello spagnolo è avanti @2,30, mentre lo 0-2 è offerto @4,25.

Sinner è dietro al solo Carlos Alcaraz anche nelle quote antepost per la vittoria finale del ATP Umago secondo SNAI:

Tutte le quote sui tornei ATP e WTA della settimana

Iniziamo dal ATP Atlanta dove nelle lavagne delle scommesse antepost Alex De Minaur scavalca John Isner.

Ecco anche i prossimi match dei tornei WTA di Praga e Varsavia.

