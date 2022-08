Pronostici Tennis 1-7 Agosto. Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per la seconda volta in meno di un mese e porta a casa l’ATP 250 Umago in Croazia. Vediamo i tornei della settimana di Tennis che apre il mese d’agosto.

Sinner meglio di Berrettini per lo US Open

La vittoria sul giovane talento spagnolo, Alcaraz, carica ancora di più Jannik Sinner che mette nel mirino l’ultimo slam dell’anno, lo US Open che si gioca il prossimo mese. L’uomo da battere rimane Novak Djokovic in quota @2.50 davanti a Daniil Medvedev, ma attenzione proprio a Sinner che su EUROBET al momento si gioca @16.00 volte la posta per il grand slam statunitense, meglio anche di Matteo Berrettini che troviamo più indietro @21.00.

Nel femminile Iga Swiatek stacca tutte @3.50, ad iniziare da Naomi Osaka @9.00 che però ha una quota interessante per una giocatrice che agli slam è sempre pericolosa per tutte. In 3° posizione Simona Halep.

Pronostici Tennis 1-7 Agosto: ATP e WTA a Washington senza italiani

Non ci sono italiani nel tabellone principale dell’ATP di Washington 2022, uno degli storici tornei del calendario maschile. Le prime due teste di serie sono rappresentate da Andrey Rublev e Hubert Hurkacz, che esordiranno entrambi contro un bye. Si rivede in singolare anche Nick Kyrgios, tennista australiano reduce dalla finale persa a Wimbledon contro Novak Djokovic. Il suo esordio sul cemento americano è previsto contro Giron, mentre l’ex numero uno al mondo Andy Murray se la vedrà con lo svedese Mikael Ymer.

Nessuna italiana nemmeno nel torneo WTA 250 di Washington, caratterizzato dalla forte presenza di tenniste di casa. Si rivede anche Venus Williams, che esordisce contro una qualificata. La prima testa di serie del torneo è Jessica Pegula, che se la vedrà subito con la statunitense Hailey Baptiste, mentre la numero due del tabellone è la campionessa uscente degli US Open, Emma Raducanu, attesa dalla sfida con la ceca Marie Bouzková. Presente anche la romena Simona Halep, che attende una qualificata.

Pronostici Tennis 1-7 Agosto: ATP Los Cabos senza Fognini

Dall’1 al 6 agosto si disputa a Los Cabos sul cemento messicano il torneo ATP 250. A guidare il seeding il russo Daniil Medvedev, mentre la testa di serie numero due è rappresentata dal canadese Felix Auger-Aliassime, con il britannico Cameron Norrie numero tre del tabellone. L’unico italiano in tabellone era Fabio Fognini, ma dopo aver vinto il titolo di doppio a Umago con Simone Bolelli, avrebbe avuto troppo poco tempo per prendere un volo intercontinentale verso il Messico.

WTA, a San Jose è in campo Camila Giorgi

Sorteggiato sabato il tabellone del torneo WTA 500 di San Jose 2022. Sul cemento californiano c’è entry list di livello assoluto, con la greca Maria Sakkari testa di serie numero uno. Presenti nel tabellone principale anche le due finaliste di Wimbledon Elena Rybakina e Ons Jabeur. Non sono teste di serie, ma sono indiziate di dare “fastidio” anche Bianca Andreescu e Naomi Osaka. A rappresentare l’Italia ci sarà Camila Giorgi, che se la vedrà all’esordio con Garbine Muguruza, ex numero uno al mondo.

