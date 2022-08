Pronostici Tennis ATP Montreal 2022, Jannik Sinner ha faticato al primo turno contro Mannarino, ma si presenta da favorito contro Carrena Busta che ha eliminato l’altro azzurro, Berrettini, nel torneo canadese. Continua anche il WTA Toronto (free pick su Pegula-Giorgi).

Pronostici Tennis ATP Montreal 2022: Sinner favorito al secondo turno

Esordio più complicato del previsto nell’ATP di Montreal per Jannik Sinner, vittorioso in rimonta su un ispirato Adrian Mannarino. Dopo il successo contro l’esperto tennista transalpino, per l’azzurro l’avversario degli ottavi di finale è Pablo Carreno-Busta, capace di sconfiggere Matteo Berrettini nel primo turno e apparso finora uno degli atleti più in forma.

Nonostante questo, per gli esperti di Sisal è nettamente avanti Sinner, in quota @1,45 contro il @2,75 della vittoria per lo spagnolo. È il 2-0 dell’altoatesino il risultato più probabile, proposto @2,10, sale @3,50 il 2-1 italiano, mentre è fissata @5,50 una vittoria di Carreno-Busta al terzo e decisivo set. Noi consigliamo OVER 22,5 GAMES che troviamo in quota @1.90.

Sinner scala posizioni anche per il successo finale del torneo. Dopo una notte in cui sono stati eliminati tanti big, tra cui il numero 1 Danil Medvedev, il favorito diventa il giustiziere del russo, il finalista di Wimbledon Nick Kyrgios, offerto @3,50, seguito proprio da Sinner dato vincente @5 volte la posta.



Vediamo le quote del ATP Montreal ma continua anche il WTA Toronto con Camila Giorgi che nel pomeriggio sfiderà la Pegula, numero 7 al mondo. L’azzurra (numero 29) ha offerto due ottime prove col doppio 2-0 su Raducanu e Mertens, ma per questa sfida si gioca sfavorita @2.10. La Pegula ha vinto 4 delle 5 sfide in carriera contro la Giorgi, ma l’unico successo dell’azzurra è arrivata proprio in Canada lo scorso anno. Ci aspettiamo una sfida combattuta e consigliamo OVER 20.5 GAMES @1.72.

