Australian Open 2023: Novak Djokovic è il favorito

Sembra ancora lontana,ma in realtà questa nuova stagione tennistica è molto vicina. Tra meno di 3 mesi assisteremo al primo slam della stagione,australian open dove l’anno scorso trionfó il grande Rafael Nadal in rimonta su Daniel Medvedev al quinto set.

Ma quest’anno,chi sarà il favorito?



Le quote dei bookmakers propongono come favorito Novak djokovic,ma quest’anno lo faranno entrare in Australia?

Per chi non si ricordasse,l’anno scorso nole si presentò in Australia ma venne buttato letteralmente fuori dal paese perché non vaccinato.

Sicuramente se potrà far parte del torneo il favorito sarà certamente lui,ma non dimentichiamoci anche del ritorno di Zverev che in questi campi indoor ha sempre fatto bene.

Vediamo le quote proposte dai bookmakers:

Novak djokovic 2.62

Danil Medvedev 3.75

Carlos Alcaraz 4.50

Nick Kyrgios 8.00

Rafael Nadal 9.00

Jannik Sinner 11.00

Stefanos Tsitsipas 13.00

Alexander zverev 15.00

Casper ruud 17.00

Dominic thiem 21.00

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione