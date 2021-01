Scommesse Tennis: Novak Djokovic insofferente alle misure anticovid, critiche e tensione alta ma il serbo rimane favorito @2.10 per la vittoria dell'Australian Open

Torniamo ad occuparci di Tennis visto che si avvicina l'inizio dell'atteso Australian Open, primo slam del 2021. Le polemiche non stanno mancando riguardo ai protocolli sanitari, con un insofferente Novak Djokovic ma anche critiche contro il serbo e su alcuni aspetti dell'organizzazione.

Australian Open 2021, Novak Djokovic sempre favorito per la vittoria dello slam

Partenze con largo anticipo, quarantena per gli atleti e allenamenti dentro gli alberghi. La preparazione all'Australian Open va in scena con tutte le misure di sicurezza necessarie considerando il periodo. E se Vika Azarenka ha invitato i colleghi ad "accettare e adattarsi" ai rigidi protocolli, Novak Djokovic non ha nascosto la sua insofferenza per le misure che stanno compromettendo gli allenamenti.

Il serbo resta comunque favorito sulla lavagna antepost di Betaland dedicata alla competizione. Djokovic deve difendere il titolo e si gioca vincente a quota @2,10, con un buon vantaggio nei pronostici della vigilia rispetto a Dominic Thiem (finalista della passata edizione) e a Rafa Nadal: entrambi si giocano @6,00 volte la posta. Roger Federer è il grande assente. Tra gli italiani Berrettini e Fognini sono staccati a @75 e @150 volte la posta.

Molto più equilibrato il tabellone femminile. Naomi Osaka è prima sulla lavagna antepost di Betaland a quota 6,50, con Serena Williams pronta a dire la sua a 10 volte la posta. Tra le prime alternative Ashleigh Barty, Simona Halep e Iga Swiatek, tutte a @12 volte la posta. In quota @15 la disciplinata Vika Azarenka.

