Scommesse Tennis: effettuato il sorteggio degli Australian Open 2021. Novak Djokovic rimane favorito, Jannik Sinner in quota @35

Si avvicina l'inizio del Australian Open, primo slam del nuovo anno, anche se tra molte complicazioni. Dopo il sorteggio Novak Djokovic rimane il favorito. Le speranze azzurre sono riposte su Jannik Sinner @35 di quota antepost per la vittoria finale.

Dopo il sorteggio Novak Djokovic rimane favorito

Anche se con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia è stato comunque effettuato il sorteggio degli Australian Open 2021. Primo turno complicato per l'altoatesino Jannik Sinner Il talento 19enne se la dovrà vedere con Denis Shapovalov, numero 12 al mondo, ma sulla lavagna scommesse di Betaland, si legge in una nota, Sinner resta comunque a quota @35 uno dei candidati alla vittoria del torneo australiano. In cima ai pronostici a quota @2,45 c'è il serbo Novak Djokovic (otto volte campione in Australia) che condivide la stessa parte del tabellone di Dominic Thiem @7,50.

Daniil Medvedev e Rafael Nadal sono le prime due alternative in lavagna rispettivamente a quota @4,75 e @6,80. Per quanto riguarda gli altri italiani Matteo Berrettini, numero 10 del ranking, dovrà vedersela all'esordio contro il sudafricano Kevin Anderson, ed è bancato a @100 volte la posta, mentre Fabio Fognini (n.17 del ranking) comincia contro il francese Pierre-Hugues Herbert (n.84 della classifica mondiale): parte in discesa l'avventura del ligure, che però su Betaland è proposto campione dell'Australian Open 2021 a quota @200.

