Scommesse Tennis: Australian Open al via. Chi può battere Novak Djokovic e Naomi Osaka? I possibili outsiders. Fiducia dei book su Fognini e Berrettini

E' finalmente iniziato il primo slam del 2021 di Tennis, l'Australian Open. Abbiamo sempre Novak Djokovic e Naomi Osaka come grandi favoriti, ma andiamo a vedere quote antepost e statistiche su chi potrà dargli del filo da torcere.

Australian Open Maschile: chi può battere Novak Djokovic?

Tra quarantene, critiche e polemiche inizia il primo slam della stagione 2021 di Tennis, l'Australian Open dove Novak Djokovic @2.40 è di casa visto che ha vinto questo titolo 8 volte e cerca l'82° successo in carriera al ATP. A questo torneo ha un record di 75-8 che parla da solo, batterlo è davvero un. impresa.

Lo potrà impensierire Daniil Medvedev @7. Il russo ha un record di 7-4 a questo torneo, ma nel 2020 ha vinto a Parigi e anche le World Tour Finals, battendo Alexander Zverev, Diego Schwartzman, Djokovic, Rafa Nadal e Dominic Thiem, portando a 4 i titoli in bacheca e meritandosi il numero 4 del ranking mondiale. Medvedev è uno dei giocatori in asxexa

L'azzardo a quota alta potrebbe essere Milos Raonic @40.00, attualmente al numero 15 del ranking mondiale. In Australia ha un ottimo record di 31-10. Dopo anni in cui è stato martoriato dagli infortuni, Raonic nel 2020 è tornato alla ribalta con la finale a Cincinnati e le semifinali a Sanpietroburgo e Parigi.

Parliamo anche di italiani, dopo aver parlato di Jannik Sinner nello scorso articolo (leggi qui). Entrambi arrivano dalla finale sfumata di Atp Cup, dopo una settimana giocata ad alti livelli. Normale, dunque, che i bookmaker promuovano Matteo Berrettini e Fabio Fognini alla vigilia del loro debutto all'Australian Open. Sarà quest'ultimo scendere in campo per primo, nel match in programma in nottata contro Pierre-Hugues Herbert. Sarà la prima sfida contro il tennista francese, con l'azzurro avanti @1,75 su 888sport contro il @2,08 dell'avversario. Due sconfitte e una vittoria il bilancio da inizio anno di Herbert, che però potrebbe dare filo da torcere a Fognini: nella scommessa sul numero totale dei giochi, l'Over 39,5 (almeno 40 game disputati) si gioca @1,90.

Testa a testa inedito anche per Matteo Berrettini, in campo domattina contro l'ex top 10 Kevin Anderson. Netto il vantaggio del tennista romano, apparso in forma durante l'Atp Cup e con il fattore fisico dalla sua parte: la vittoria si gioca @1,50, il colpo d'esperienza di Anderson pagherebbe @2,60. Anche in questo caso i betting analyst prevedono un match da Over sui 41 game, una possibilità @1,87.

Australian Open Femminile: chi può battere Naomi Osaka?

Naomi Osaka @6.00 apre favorita davanti a Serena Williams ed Ashleigh Barty. A 23 anni la giapponese vanta già 6 titoli WTA, è al 3° posto nel ranking mondiale e ha un record di 15-4 qui in Australia dove ha vinto nel 2019 ma non è riuscita a difendere il titolo nel 2020 con vittoria di Sofia Kenin.

Attenzione a Aryna Sabalenka @10.00, numero 7 al mondo (non è mai stata così alta), 9 titoli WTA in carriera (4 dei quali arrivati nell'ultimo anno) ma un record di 5-3 a questo evento. A 22 anni la Bielorussia è comunque una delle giocatrici in rampa di lancio mondiale e la vittoria dello slam australiano sarebbe la conferma definitiva.

La quota alta potrebbe essere spesa su Anastasia Pavlyuchenkova @150, giocatrice che in questi eventi importanti tira sempre fuori qualcosa in più visto che è arrivata ai quarti di finale in tutti gli slam giocati, inclusi 3 degli ultimi 4 anni qui a Melbourne (nel 2020 ha perso contro la Muguruza). In Australia la nativa di Samara, numero 39 al mondo, ha un record di 19-12. Magari non vincerà, ma con questa quota enorme un cippino lo possiamo anche investire, oltre a stare attenti ai primi turni, puntando sulla Pavlyuchenkova che potrebbe raggiungere le fasi finali ancora una volta.

