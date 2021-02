Scommesse Tennis: Fabio Fognini convince all'esordio ed è nettamente favorito nel derby azzurro con Caruso. Quote positive anche per Matteo Berrettini

Due ottimi debutti per Fabio Fognini e Matteo Berrettini che ora hanno quote da favoriti per il passaggio al 3° turno. Fognini dovrà vincere il derby azzurro con Salvatore Caruso, Berrettini se la vedrà con Tomas Machac.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Fabio Fognini e Matteo Berrettini convincono al debutto e sono favoriti per il passaggio al 3° turno

Fabio Fognini e Matteo Berrettini vedono il terzo turno all'Australian Open. I betting analyst di Snai sono ottimisti in vista delle partite in calendario nella notte tra mercoledì e giovedì. Il tennista di Sanremo ha superato agevolmente il francese Pierre Hugues Herbert in appena un'ora e 54 minuti ed è atteso da Salvatore Caruso. Un derby per il quale il ligure parte favorito @1,50, mentre il siciliano si gioca @2,45. Salgono leggermente le quote nelle scommesse sul primo set, dove Fognini è offerto @1,60 e Caruso @2,20.

Ancora più nette le previsioni per la sfida tra Berrettini e Tomas Machac. Il tennista romano ha schiantato in tre set il bombardiere sudafricano Kevin Anderson, convincendo i bookmaker che nella prossima sfida contro il ceco lo danno nettamente favorito @1,05. In quota @8,50 invece Machac.

