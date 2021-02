Scommesse Tennis, Australian Open 2021: Matteo Berrettini favorito anche contro Khachanov. Per Fabio Fognini invece quota @3.35 contro de Minaur

Matteo Berrettini e Fabio Fognini passano il turno. Contro Khachanov quota in discesa per Berrettini mentre Fognini è sfavorito contro de Minaur, dopo l'accesa e intensa sfida azzurra con Caruso.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Berrettini favorito contro Khachanov. Fognini da underdog contro de Minaur

Missione compiuta da parte di Matteo Berrettini e Fabio Fognini in quel di Melbourne. I due tennisti avanzano al terzo turno degli Australian Open: facile per il romano che rispetta nuovamente il pronostico battendo in 4 set il giovane talento ceco Tomas Machac, a fatica invece il ligure nel derby azzurro con Caruso.

Per Fognini ora c’è Alex de Minaur. Ma nonostante la posizione in classifica (numero 17 per l'italiano, 23 per l'australiano) e le già 3 partecipazioni fino agli ottavi, i betting analyst di 888sport non vedono favorito Fognini. Nel match in calendario nella notte tra sabato e domenica infatti il successo azzurro vale @4,90, contro quello dell'avversario che è @1,19. Scendono leggermente le quote nelle scommesse sul primo set, dove Fognini è offerto @3,35 e de Minaur @1,33.

In discesa invece la strada di Berrettini che affronterà Karen Khachanov, numero 19 del tabellone. I due si sono incontrati nel circuito maggiore per ben tre volte sempre nel 2019, ed in tutte le circostanze a vincere è stato l'azzurro. Numeri che contribuiscono a rendere Berrettini favorito: su 888sport.it la vittoria del romano si gioca @1,42, mentre quella del russo è @2,88.

Segui DARIUS nel suo canale TELEGRAM ma continuate a seguire anche questo articolo per la selezione delle migliori giocate free pick del nostro tipster di riferimento nel Tennis.

Seguici ogni giorno anche su YOUTUBE con il nostro BetItaliaWeb Daily Show per gli amanti di scommesse sportive, su TUTTI gli sport.