Scommesse Tennis, Australian Open 2021: avanzano Berrettini e Fognini che si regalano gli ottavi contro Tsitsipas e Nadal. Azzurri nettamente sfavoriti in quota

Domenica notte dall'una riflettori puntati su Melburne per gli ottavi di finale del Australian Open maschile dove procedono sia Matteo Berrettini che Fabio Fognini.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Berrettini e Fognini ancora avanti ma sfavoriti contro Tsitsipas e Nadal

Matteo Berrettini, più forte del dolore, ha battuto in tre set il russo Kachanov in due ore e 58 minuti. Non si può dire però che sia stato un match semplice, per il romano: lo avversario lo ha portato per tre volte al tie-break e la gara si è conclusa col risultato di 7-6(1), 7-6(5), e 7-6(1). Nel finale, Berrettini ha dovuto anche ricorrere all’aiuto del fisioterapista per un fastidioso dolore al fianco sinistro: “Sono felice di averla chiusa in tre set perché mi faceva male sul servizio. Spero non sia nulla di grave, sembra non ci sia stato stiramento ma ora dovrò fare un gran lavoro per essere pronto per gli ottavi”, il commento del numero 10 del ranking e testa di serie numero 9 del torneo. Agli ottavi lo aspetta Tsitsipas, che sempre in tre set (6-4, 6-1, 6-1) ha avuto la meglio di Ymer. Berrettini si gioca @3.85 per la vittoria contro Tsitsipas.

Vola alla seconda settimana anche Fabio Fognini, che ha demolito il giovane australiano De Minaur in tre set. Il ligure è stato praticamente perfetto e non è un caso che alcuni l’abbiano definita una delle migliori partite della sua carriera. A parte qualche piccola difficoltà nel primo game, con Fognini che ha dovuto annullare una palla break all’avversario, la partita è poi finita con un agevole 6-4 6-3 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Per la seconda volta nella storia dell’Australian Open, due italiani si qualificano per gli ottavi di finale: la prima risale al 2018 quando lo stesso Fabio Fognini e Andreas Seppi approdarono al quarto turno dello slam. Se i due dovessero vincere i rispettivi match, poi, si troverebbero contro ai quarti. Non sarà facile per Berrettini, lo sarà ancora meno per Fognini: agli ottavi, infatti, lo attende Rafa Nadal, che ha battuto Norrie per 7-5, 6-4, 7-5. Lo spagnolo non ha ancora perso un set nel torneo. Impegno ovviamente difficile per i ligure quotato @5.50 per la vittoria sul maiorchino offerto sotto @1.20.

Il programma degli ottavi maschili

14 febbraio

Auger-Aliassimme-Karatsev

Thiem-Dimitrov

Lajovic-Zverev

Djokovic-Raonic

15 febbraio

Fognini-Nadal

McDonald-Medvedev

Rublev-Ruud

Tsitsipas-Berrettini

Nel femminile finisce invece il sogno di Sara Errani, ultima tra le italiane rimaste ed eliminata in tre set dalla taiwanese Hsieh. A nulla è servito il ruggito della bolognese nel secondo parziale e nella prima parte del terzo, in cui era andata avanti sul 5-3: l’avversaria, infatti, ha poi vinto col punteggio di 6-4, 2-6, 7-5 in 2 ore e 44 minuti. Avanzano tutte le big: la numero 1 Barty se la vedrà con Rogers, il main event sarà la sfida tra Garbine Muguruza e Naomi Osaka. Serena Williams affronterà Aryna Sabalenka, Simona Halep invece Iga Swiatek.

Il programma degli ottavi femminili

14 febbraio

Hsieh-Vondrousova

Muguruza-Osaka

Sabalenka-S. Williams

Swiatek-Halep

15 febbraio

Barty-Rogers

Mertens-Muchova

Pegula-Svitolina

Vekic-Brady

