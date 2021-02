Scommesse Tennis, Australian Open 2021: italiani fuori dai giochi. Djokovic favorito @1.43 nei quarti di finale contro Zverev

Fognini si è arreso contro Nadal e Berrettini è incappato incappato in uno stiramento addominale. L'Italia non ha più giocatori a Melbourne, in corsa per l'Australian Open 2021.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Berrettini e Fognini eliminati. Djokovic favorito contro Zverev

Con la sconfitta di Fognini contro Nadal e il ritiro di Berrettini per uno stiramento addominale si chiude l'avventura degli italiani al singolare maschile degli Australian Open. Il torneo prosegue con i quarti di finale che su Betaland vedono Djokovic avanti nel pronostico contro Zverev a quota @1,43, la stessa proposta che vede Dimitrov favorito contro Karatsev. Mercoledì Tsitsipas dovrebbe cedere contro Nadal (in semifinale a quota @1,39) e Medvedev che dovrebbe eliminare Rublev (quota @1,29).

Nel singolare femminile spicca il match tra la Williams e la Halep, con la statunitense @1,72 contro la quota @2,07 per la romena. Per la vittoria del torneo tuttavia il nome caldo è quello della Osaka, davanti alle avversarie sulla lavagna antepost di Betaland a quota @2,60. In attesa che si completi il tabellone dei quarti, l'australiana Barty gioca in casa ma il suo successo appare in salita a quota @5,50. Serena Williams offerta @6,00.

