Scommesse Tennis, Australian Open 2021: per le quote Novak Djokovic verso la finale. Naomi Osaka favorita contro Serena Williams

Continuano gli Australian Open, il primo slam di Tennis del 2021 da Melbourne. Nel tabellone maschile i book vedono Novak Djokovic in finale. Nel femminile Naomi Osaka è favorita @1.63 contro Serena Williams.

Novak Djokovic nel maschile e Naomi Osaka nel femminile favoriti per raggiungere le finali

Va in scena giovedì notte il penultimo atto dell'Australian Open 2021 di tennis, primo Slam stagionale. In campo scenderanno Novak Djokovic e Aslan Karatsev. Il numero 1 al mondo ha confermato il pronostico battendono Zverev nei quarti di finale ed ora è a un passo dalla finale. Ne sono convinti i betting analyst di 888sport che danno il serbo appena @1,10, con il russo offerto invece @7,50. Salgono leggermente le quote nelle scommesse sul primo set, dove Djokovic si gioca @1,21 e la sorpresa assoluta del torneo @4,60.

Nel singolare femminile occhi puntati su Serena Williams, che è tornata a far paura ritrovando un posto in semifinale agli Australian Open per la prima volta dal 2017 (allora fu vincitrice del torneo). In salita però la strada della tennista statunitense che affronterà Naomi Osaka, una delle stelle in ascesa del tennis femminile. La nipponica è in vantaggio 2-1 nel bilancio dei precedenti. Numeri che contribuiscono a rendere Osaka favorita: su 888sport.it la vittoria della giapponese si gioca @1,63, mentre quella di Serena Williams è @2,30.

