Scommesse Tennis, Australian Open 2021: finale maschile Novak Djokovic-Daniil Medvedev. Il serbo questa volta non è favorito, quote in equilibrio

Dopo Osaka-Brady abbiamo anche la finale del tabellone maschile per quanto riguarda il primo slam del 2021 di Tennis, l'Australian Open che vedrà di fronte Novak Djokovic e Daniil Medvedev al suo atto conclusivo.

Finale Austalian Open Maschile: Novak Djokovic-Daniil Medvedev

Che Novak Djokovic vada in finale è una cosa normale. Ma che non la giochi da favorito è una notizia, specie se si tratta dell'Australian Open, che il serbo ha già vinto 8 volte. E invece è proprio così: l'ultimo atto dello slam australiano, che domenica opporrà il numero uno del mondo al russo Daniil Medvedev, si presenta secondo i trader di 888sport in perfetto equilibrio.

Sia il successo di Djokovic che quello di Medvedev si giocano @1,94. Novak arriva da una settimana complicata a causa di un infortunio che non gli permette di essere al 100%. Per questo i bookmaker non sembrano avere piena fiducia in lui. L'equilibrio in campo potrebbe determinare un incontro lungo, che difficilmente si chiuderà in tre set. L'Over 3.5 dei parziali si gioca @1,48, mentre l'Under 3.5 è più improbabile @3,15.

