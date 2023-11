Pronostici Tennis Finals Coppa Davis 2023. Tutto quello che c’è da sapere sulle finali della Davis Cup di Tennis al via da martedì 21 novembre. Vediamo calendario e programma completo con tutti i convocati della nazionale italiana.

Pronostici Tennis Finals Coppa Davis 2023: programma completo e calendario

Martedì 21 novembre prenderanno il via a Malaga le Finals di Coppa Davis 2023. Si parte dal confronto tra Canada e Finlandia, mentre il giorno successivo andrà in scena l’incrocio tra Repubblica Ceca e Australia. Giovedì 23 novembre il doppio confronto tra Serbia e Gran Bretagna, ma soprattutto sarà di scena l’Italia contro l’Olanda. Le quattro selezioni qualificate per le semifinali si incroceranno sabato 25 novembre, mentre la finalissima è in programma domenica 26 novembre.

La competizione sarà trasmessa integralmente in diretta TV da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Ecco il calendario completo della Davis Cup:

QUARTI DI FINALE

Martedì 21 novembre, ore 16:00 – Canada vs Finlandia

Mercoledì 22 novembre, ore 16:00 – Repubblica Ceca vs Australia

Giovedì 23 novembre, ore 10:00 – ITALIA vs Olanda

Giovedì 23 novembre, ore 16:00 – Serbia vs Gran Bretagna

SEMIFINALI

Venerdì 24 novembre, ore 16 – PRIMA SEMIFINALE

Sabato 25 novembre, ore 12 – SECONDA SEMIFINALE

FINALE

Domenica 26 novembre, ore 16 – FINALE

Pronostici Tennis Finals Coppa Davis 2023: Italia-Olanda e le altre sfide

Per affrontare l’Olanda, il ct Filippo Volandri potrà contare su Jannik Sinner che non ha bisogno di presentazioni e che è in un grande momento dopo aver raggiunto l’atto conclusivo delle ATP Finals contro Djokovic che potrebbe incontrare anche in questa manifestazione. Gli altri convocati sono Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Sta recuperando, ma non ce la farà a scendere in campo Matteo Berrettini, che sarà comunque a Malaga a supportare i compagni da bordo campo. La selezione olandese, che ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione, risponde con una squadra solida e molto forte nel doppio: i convocati sono Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koohlof e Gijs Brouwer. Sulla carta l’Italia parte con i favori del pronostico, e lo vediamo dalla quota @1.57 per la vittoria degli azzurri mentre gli orange sono offerti @2.35.

Non sembra esserci partita, invece, tra i campioni in carica del Canada e la Finlandia, con i primi che dovrebbero avere strada in discesa con quota @1.42. Partono da una sostanziale situazione di equilibrio Repubblica Ceca e Australia, almeno sulla carta, anche se gli oceanici sono vice-campioni in carica e le quote li favoriscono nettamente @1.30. Tra Serbia e Gran Bretagna, invece, dovrebbe fare la differenza la presenza di Novak Djokovic dalla parte dei primi: quasi scontato il successo nel suo singolo, meno quello nell’altro e nel doppio, ma i serbi sono favoriti per il passaggio del turno @1.47 rispetto al @2.50 dei britannici su SNAI.

Le quote sulla Coppa Davis 2023

Su SISAL la vittoria del secondo trofeo della storia degli Azzurri, a quasi cinquant’anni da quell’unico successo del ’76, si gioca @4. Jannik Sinner e compagni proveranno a fare l’impresa, ma non sarà semplice, perché sulla strada del nostro numero uno potrebbe esserci ancora lui: Novak Djokovic. La Serbia è, infatti, la favorita dagli esperti per il trionfo finale: il secondo titolo per la nazionale di capitan Troicki, già campione nel 2010, si gioca @2,75.

L’incrocio tra i due finalisti delle ATP Finals potrebbe avvenire già in semifinale, diventando decisivo per il passaggio in finale e, chissà, per la vittoria della storica “insalatiera”. Terza candidata al trofeo è l’Australia, finalista della scorsa edizione e offerta @5, poco distante dalla Gran Bretagna, che vanta dieci titoli ed è vista @6. I campioni in carica del Canada si giocano @8,50, mentre si sale in doppia cifra per gli avversari ai quarti dell’Italia: l’Olanda, vista @10. Lontane in quota la Repubblica Ceca @20, e la Finlandia @30.

