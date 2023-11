Italia campione Coppa Davis 2023. Ieri si è conclusa la coppa davis, dove abbiamo visto l’Italia alzare il titolo dopo ben 47 anni. Una grande impresa per gli azzurri che non erano favoriti al via della fase finale di Malaga con quota @4 dietro la Serbia @2.75, ma Djokovic si è dovuto inchinare a Sinner per la 2° volta in pochi giorni e l’insalatiera torna in Italia dopo 47 anni!

Italia campione Coppa Davis 2023: insalatiera azzurra dopo 47 anni!

È stato un anno complicato per molti giocatori della squadra ma alla fine, uniti siamo riusciti a portare a casa un titolo importantissimo, la Coppa Davis 2023!

Qui a Malaga siamo partiti soffrendo molto nelle prime due partite: la prima contro l’Olanda, dove siamo partiti sotto 1-0 nel punteggio ed abbiamo ribaltato tutto nel doppio finale.

Poi abbiamo incontrato la Serbia, una squadra fortissima, dove il nostro Jannik ha battuto Djokovic sia in singolare che nel doppio.

Infine siamo arrivati alla finale contro l’Australia, dove entrambi i singolaristi, Arnaldi e Sinner ha dimostrato una supremazia importante ai danni di Popyrin e De Minaur.

Tutti i giocatori della nostra squadra, hanno dichiarato di essere stata una delle settimane più belle della loro carriera.

Italia campione Coppa Davis 2023: Video riassunto

Il recap dalla nostra redazione sulla Davis Cup 2023 che rimarrà nella storia dell’Italia del Tennis! Brian riassume l’appuntamento finale di una grande stagione di Tennis con Sinner, ma nel nostro piccolo anche con le scommesse che vi abbiamo proposto giorno per giorno sul nostro canale Telegram (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo). Il 2024 sarà ancora più entusiasmante e seguiremo ancora più da vicino le scommesse sul tennis.

