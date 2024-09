Dopo aver visto l’anteprima della Davis Cup, entriamo nel vivo con l’analisi del primo match dell’Italia che sfida il Brasile. Ecco le idee di Brian con i consigli per le scommesse sul Tennis. Pronostici Italia-Brasile Coppa Davis 2024.

Pronostici Italia-Brasile Coppa Davis 2024: analisi e migliori quote

Il 10 settembre inizia la Coppa Davis 2024, ma a noi interessa il match d’esordio degli azzurri, Italia-Brasile, in programma mercoledì 11 settembre a Bologna. L’Italia di Filippo Volandri punta a fare il bis dopo il successo dello scorso anno. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo A, nel quale affronteranno Belgio, Brasile e Paesi Bassi a partire dal confronto con i verdeoro previsto per la giornata di domani.

Sono cinque i convocati di Volandri per la fase a gironi di Coppa Davis, ovvero: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli (prima convocazione assoluta per lui) e Andrea Vavassori. A riposo Jannik Sinner (fresco di successo agli US Open) e Lorenzo Musetti, sicuramente i due tennisti azzurri più in forma nell’ultimo periodo.

Le Finals di Coppa Davis, compresa la fase a gironi saranno trasmesse in diretta TV sui canali Rai e su Sky Sport. Nello specifico, le partite degli azzurri saranno trasmesse su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre gli altri match del gruppo A si potranno seguire su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Tutte le partite del girone dell’Italia saranno trasmesse anche in streaming live su Rai Play, Sky Go e Now, mentre tutti gli altri incontri su SuperTenniX.

Il cammino dell’Italia comincerà ufficialmente mercoledì 11 settembre nella sfida al meglio dei tre match – due singolari e un doppio – contro il Brasile. Esordio con poca storia per i bookie: la vittoria italiana si gioca a 1,09 su Betflag e 1,10 su Planetwin365, contro la sorpresa brasiliana vista tra 5,85 e 6,60 volte la posta. Vediamo l’aggiornamento e la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match.

Pronostici Italia-Brasile Coppa Davis 2024: consigli per le scommesse

Dopo aver atteso ben 47 anni per tornare sul tetto del mondo, l’Italia cerca una clamorosa doppietta nella Coppa Davis in partenza martedì 10 settembre. Gli azzurri, nonostante l’assenza di Sinner nella fase a gironi, sono i favoriti su Snai, a 3,50, stessa quota della Spagna, mentre sale a 6,50 il successo degli Stati Uniti, seguito dalla Gran Bretagna a 8,50 e dall’Australia, sconfitta dagli uomini di Volandri nella finale 2023, proposto a 10.

Per quanto riguarda la sfida col Brasile, ecco le idee del nostro tipster esperto di scommesse sul Tennis, Brian, che ha analizzato questo appuntamento, dandoci una free pick sul 3-0 netto degli azzurri, troppo favoriti, e sulla carta troppo superiori, e che secondo noi non concederanno nemmeno un match ai brasiliani.

