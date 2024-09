Nella notte tra mercoledì e giovedì a Zhuhai in Cina le nazionali di Cile e Germania giocano la loro 2° giornata di Davis Cup, e il nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, ha analizzato questa sfida con un consiglio a quota @1.90. Pronostici Cile-Germania Coppa Davis.

Pronostici Germania-Cile Coppa Davis: la situazione del Gruppo C

Oggi ci occupiamo del gruppo C di Coppa Davis nel quale sono state inserite le nazionali di Germania, Stati Uniti d’America, Cile e Slovacchia, e in particolare il nostro Brian ha analizzato la sfida tra Cile e Germania. Vi ricordiamo che questo girone si gioca in Cina, ecco il calendario completo:

Zhuhai (Cina) – Gruppo C

Martedì 10 settembre 08.00 italiane Germania – Slovacchia

Mercoledì 11 settembre 05.00 italiane Stati Uniti – Cile

Giovedì 12 settembre 05.00 italiane Germania – Cile

Venerdì 13 settembre 08.00 italiane Stati Uniti – Slovacchia

Sabato 14 settembre 08.00 italiane Germania – Stati Uniti

Domenica 15 settembre 05.00 italiane Slovacchia – Cile

Le Finals di Coppa Davis, compresa la fase a gironi saranno trasmesse in diretta TV sui canali Rai e su Sky Sport. Nello specifico, le partite degli azzurri saranno trasmesse su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre gli altri match del gruppo A si potranno seguire su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Tutte le partite del girone dell’Italia saranno trasmesse anche in streaming live su Rai Play, Sky Go e Now, mentre tutti gli altri incontri su SuperTenniX.

Le migliori quote di Germania-Cile (Davis Cup)

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Coppa Davis.

Analisi e scommesse Germania-Cile, Davis Cup

Ecco l’audio analisi, con un consiglio per una scommessa a quota @1.90, del nostro esperto di scommesse sul tennis, Brian.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.