E’ andato in scena il sorteggio delle Finals di Malaga della Coppa Davis 2024, con l’Italia che cerca il bis del titolo più importante del Tennis a squadre. Gli azzurri di Volandri sono stati sorteggiati contro l’Argentina ai quarti di finale. Sorteggio Finali Coppa Davis 2024.

Sorteggio Finali Coppa Davis 2024: l’Italia pesca l’Argentina

L‘Italia di Filippo Volandri, qualificata da prima nel girone di Bologna, pesca l’Argentina di Guillermo Coria ai quarti di finale della Coppa Davis 2024 per le Final Eight che si giocheranno a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre.

In caso di passaggio alle semifinali gli azzurri troveranno una tra USA e Australia. La Spagna di Carlos Alcaraz si trova nella parte passa del tabellone assieme a Olanda, Germania e Canada e potrebbe essere incrociata solo in finale dagli azzurri.

Il capitano Filippo Volandri avrà adesso a disposizione un periodo per valutare lo stato di forma dei giocatori in lizza per la convocazione, in attesa di prendere le decisioni definitive su chi portare a Malaga. Il tecnico toscano potrà selezionare al massimo cinque tennisti, ma i possibili candidati sono 8-9 al netto di eventuali rinunce o problemi fisici.

La prossima avversaria: Argentina ai raggi X

L’Argentina, campionessa dell’edizione 2016, è arrivata seconda nel girone D di Manchester alle spalle del Canada grazie ai successi su Gran Bretagna e Finlandia. Tra i singolaristi hanno giocato il n° 26 del mondo, Sebastian Baez, Francisco Cerundolo (31) e Tomas Martin Etcheverry (34). Tra i convocabili anche Mariano Navone (40). In doppio a Manchester sono scesi in campo Andres Molteni e Maximo Gonzalez. Nel confronto più recente tra le due selezioni, nella fase a gironi a Bologna nel 2022, l’Italia ha vinto 2-1 con i successi di Sinner e Berrettini in singolare.

Italia-Argentina, i precedenti: 3-2

2022 Italia-Argentina 2-1: Fase gironi, Bologna

2017 Argentina-Italia 2-3: 1° turno World Group, Buenos Aires

2016 Italia-Argentina 1-3: Quarti World Group, Pesaro

2014 Argentina-Italia 1-3: 1° turno World Group, Mar del Plata

1983 Italia-Argentina 0-5: Quarti World Group, Roma

Tabellone completo quarti di finale Davis Cup 2024

Ecco tutti gli accoppiamenti che attendono le nazionali dal 18 novembre a Malaga per la Final 8 di Davis Cup 2024. Al momento non sono ancora disponibili le giornate e gli orari precisi, e anche le quote. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane in avvicinamento alle fasi finali della Coppa Davis.

OTTAVI DI FINALE DAVIS CUP 2024

Italia-Argentina

USA-Australia

Canada-Germania

Spagna-Olanda

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.