Torniamo ad occuparci della Davis Cup di Tennis con l’analisi del match dei quarti di finale tra il team della Germania e quello del Canada. Vediamo i giocatori delle varie squadre, le migliori quote sul mercato e i nostri consigli per le scommesse vincenti e gratuite sul tennis. Coppa Davis Germania-Canada.

Coppa Davis Germania-Canada: analisi del match

Mercoledì 20 novembre 2024 andra in scena il secondo quarto di finale della Coppa Davis 2024 di Tennis dove si affronteranno Germania-Canada.

Entrambe le squadre , arrivano a questo match con dei giocatori molto in forma: da una parte troviamo la Germania con giocatori del calibro di Struff Hanfmann e Altmaier.

Dall’altra parte troviamo il Canada, che si presenterà qui con Shapovalov e Diallo per quanto riguarda i singolari.

Precedenti. I due team si sono affrontati 4 volte e al momento conduce la Germania 3-1.

Migliori quote Tennis Coppa Davis, Germania-Canada

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale del match di Davis Cup tra Germania-Canada. Le quote vedono favorita la Germania a quota 1.80 su Lottomatica e Goldbet mentre troviamo il Canada a quota massima @2.00 su Sisal e Netbet.

Pronostici Germania-Canada: Coppa Davis del 20 novembre 2024

Ci aspettiamo un match combattuto, dove vediamo comunque favorita la Germania, soprattutto per quanto riguarda il doppio in caso di partita dei singolaristi.

