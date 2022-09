Pronostici Tennis Coppa Davis 2022, Carlos Alcaraz scrive la storia con la vittoria dello US Open. A 19 anni è il più giovane numero 1 di sempre. Dopo aver visto l’ultimo grand slam della stagione, ora spazio alla Coppa Davis. Vediamo l’anteprima con programma, analisi, favoriti, quote e consigli per le scommesse.

Carlos Alcaraz vince lo US Open a 19 anni

Iga Swiatek, numero uno del ranking WTA, ha vinto il torneo femminile degli US Open, rispettando i pronostici della vigilia, dopo aver battuto in finale la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-2, 7-5, in poco meno di due ore di gioco.

La vera notizia è però quella di Carlos Alcaraz che vincendo lo US Open maschile diventa il più giovane n.1 al mondo di sempre (19 anni, 4 mesi e 6 giorni). Niente da fare per il norvegese Casper Ruud, che si è arriso in 3 ore e 23 minuti con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3.

Intanto si pensa già al futuro, e al primo slam della prossima stagione di Tennis 2023, che sarà l’Australian Open. Novak Djokovic apre favorito davanti a Daniil Medvedev e a Carlos Alcaraz. Il primo slam per Jannik Sinner si gioca @11 al momento, migliore tra gli azzurri davanti a Matteo Berrettini @36 volte la posta.

Pronostici Tennis Coppa Davis 2022: il calendario al via dal 14 settembre

Prende il via mercoledì 14 settembre la fase a girone delle finali della Coppa Davis 2022. Il torneo è stato suddiviso in due parti, con la prima fase a gironi in programma appunto dal 14 al 18 settembre e in quattro sedi: Bologna (Italia), Amburgo (Germania), Glasgow (Gran Bretagna) e Valencia (Spagna). La seconda fase, invece, si disputerà ad eliminazione diretta tra il 21 e il 27 novembre a Malaga, in Spagna.

Calendario prima fase

Fase a gironi (14-18 settembre) – Bologna, Amburgo, Glasgow e Valencia

Gruppo A a Bologna, Italia: Croazia, ITALIA, Argentina, Svezia.

Gruppo B a Valencia, Spagna: Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud.

Gruppo C ad Amburgo, Germania: Francia, Germania, Belgio, Australia.

Gruppo D a Glasgow, Gran Bretagna: USA, Gran Bretagna, Kazakistan, Paesi Bassi.

Calendario fase ad eliminazione diretta

(21-27 novembre) – Malaga

Quarti di finale

Q1 1A-2D

Q2 1C-2B

Q3 2C-1D

Q4 2A-1B

Semifinali

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Finale

F1 vinc. S1-vinc. S2

Pronostici Tennis Coppa Davis 2022: la situazione dell’Italia

L’Italia capitanata da Filippo Volandri è inserita nel gruppo A, quello del quale fanno parte anche Croazia, Argentina e Svezia. Si qualificano le prime due nazionali di ciascun girone e il format prevede che la prima del raggruppamento dell’Italia, affronti nella fase ad eliminazione diretta la seconda classificata del gruppo D (USA, Gran Bretagna, Kazakistan e Paesi Bassi), mentre la seconda classificata del gruppo A se la vedrà contro la prima del gruppo B (Spagna, Canada, Serbia e Corea del Sud).

L’Italia scenderà in campo, nell’ordine, contro la Croazia (14 settembre), l’Argentina (16 settembre) e la Svezia (18 settembre). Il CT Volandri ha convocato per la fase a gironi della Coppa Davis Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Resta a casa Lorenzo Sonego.

Contro la Croazia, gli azzurri dovranno fare i conti contro i cinque uomini scelti dal ct Vedran Martic, in particolare Marin Cilic e Borna Coric, cui si affiancheranno Borna Gojo, Mate Pavic e Nikola Mektic. Nel secondo impegno contro l’Argentina, invece, gli uomini di Volandri affronteranno quelli di Guillermo Coria, ovvero, Diego Schwartzman, Francisco Cerundolo, Sebastian Baez, Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez, con i primi due che rappresentano ovviamente le insidie maggiori.

Meno problematiche, invece, dovrebbe comportare la Svezia di Johan Hedsberg, che ha convocato Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, Karl Friberg e Andre Goransson.

Tutte le quote sulla Coppa Davis 2022

E’ proprio L’Italia @3.50 la squadra da battere secondo le quote antepost della Coppa Davis 2022. Il team italiano si mette alle spalle persino la Spagna @4, poi arrivano Serbia e Croazia entrambe @4.50 e gli USA @8, ultima squadra in singola cifra. Ecco le quote antepost Eurobet:

