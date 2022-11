Pronostici Tennis Coppa Davis 2022. La stagione 2022 termina ufficialmente con la Coppa Davis 2022. Senza le due star, Berrettini e Sinner, gli azzurri sono comunque tra i favoriti. Giovedì il team italiano gioca i quarti di finale contro gli USA.

Pronostici Tennis Coppa Davis 2022: programma completo

Archiviate le ATP Finals di Torino con il sesto successo in carriera per Novak Djokovic, la stagione di Tennis si chiude ufficialmente con la fase finale della Coppa Davis. A Malaga, in Spagna, si affronteranno quelle che attualmente sono le migliori 8 nazionali al mondo, in sfide ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. La formula del torneo prevede due singolari e un doppio per ciascun turno, che si disputeranno sulla superficie veloce indoor dell’impianto Martin Carpena.

Ecco il programma completo della competizione:

QUARTI DI FINALE

Martedì 22 novembre, ore 16:00 – Australia vs Olanda

Mercoledì 23 novembre, ore 16:00 – Croazia vs Spagna

Giovedì 24 novembre, ore 10:00 – Italia vs Usa

Giovedì 24 novembre, ore 16:00 – Germania vs Canada

SEMIFINALI

Venerdì 25 novembre, orario da definire – PRIMA SEMIFINALE – Vincente primo quarto di finale vs vincente secondo quarto di finale

Sabato 26 novembre, orario da definire – SECONDA SEMIFINALE – Vincente terzo quarto di finale vs vincente ultimo quarto di finale

FINALE

Domenica 27 novembre, orario da definire – Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale

Pronostici Tennis Coppa Davis 2022: Italia contro Stati Uniti

L’Italia arriva alla Coppa Davis senza i due suoi migliori giocatori, ma con concrete possibilità di conquistare il trofeo a oltre 45 anni dall’ultima volta. Dopo il forfait di Jannik Sinner, è arrivato anche quello di Matteo Berrettini, motivo per cui sarà Lorenzo Musetti il numero 1 azzurro nella trasferta in Spagna. Con lui ci saranno Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Nonostante le assenze, la squadra capitanata da Filippo Volandri rimane tra le pretendenti al titolo: i betting analyst di Sisal vedono @6 la vittoria finale, al pari della Spagna. La selezione favorita rimane il Canada, offerta @4, seguita da Stati Uniti e Croazia. Lontana l’Australia, per cui il trionfo paga @12 volte la posta.

Quanto ai precedenti, Italia e Stati Uniti si sono trovate di fronte in Coppa Davis già 12 volte, con il bilancio che purtroppo non sorride agli azzurri. Ben 8 volte, infatti, si sono imposti gli USA contro i 4 successi dell’Italia. Tra i confini nazionali, l’Italia del tennis ha vinto 2 volte su 3 contro gli Stati Uniti, una volta su 2 in campo neutro, mentre nel Nuovo Continente si è registrata una sola vittoria contro 5 sconfitte. Il precedente più recente risale al 2021, quando nella fase a gironi l’Italia ha battuto gli USA per 2-1 in concomitanza con il debutto del trio composto da Sinner, Sonego e Musetti.

Quote Antepost Coppa Davis 2022

