Questa sera alle ore 20, si gioca il derby italiano, al secondo turno dell’ATP Umag, tra Flabio Cobolli e Matteo Arnaldi. Pronostici Tennis di Oggi: Flavio Cobolli-Matteo Arnaldi ATP Umag, pronostico, quote scommesse e stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Flavio Cobolli, arriva a questo match del secondo turno dell’ATP di Umag, con delle buonissime sensazioni, che sono arrivate nella partita vinta contro Cilic.

Dall’altra parte della rete troviamo Matteo Arnaldi, un tennista che oramai sta giocando ad altissimi livelli, questo lo dimostra anche il match contro Lorenzo Musetti settimana scorsa, dove ha perso solo al tiè break del terzo set.

I due si sono affrontati tre volte e conduce Matteo Arnaldi 2 a 1. Un dato sicuramente curioso, è quello che in tutti i loro precedenti sono sempre andati al terzo set.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Umag, vedono favorita la vittoria di Matteo Arnaldi, offerta a quota 1.45 su Starcasinò e a quota 1.45 su Sisal, mentre il successo di Flabio Cobolli è pagato a quota 2.75.

Pronostici Tennis di Oggi: Flavio Cobolli-Matteo Arnaldi ATP Umag

Giocare un derby non è mai semplice per nessuno dei due tennisti italiani in campo oggi 26 luglio 2023. Al momento sicuramente favorito rimane Matteo Arnaldi, sia per livello di gioco che per esperienza.

Ma facciamo attenzione che Flavio Cobolli è un tennista molto ostico e se dovesse tenere un buon ritmo da fondo campo, potrebbe rendere molto complicata la partita ad Arnaldi.

Pronostico Tennis di Oggi: decidiamo di andare a prenderci l’over game che troviamo circa a 21.5 a quota 1.80 su Netbet e a quota 1.80 anche su Bullibet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.