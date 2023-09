Pronostici Tennis Coppa Davis 2023, martedì 12 settembre, si disputerà la prima fase a gironi della Coppa Davis 2023 di tennis in quattro città europee: Bologna (Gruppo A), Manchester (Gruppo B), Malaga (Gruppo C) e Spalato (Gruppo D). Ci si gioca l’accesso ai quarti di finale.

Pronostici Tennis Coppa Davis 2023: la situazione degli azzurri

L’Italia giocherà in casa, a Bologna, il Gruppo A della Coppa Davis 2023. I ragazzi di capitan Filippo Volandri, giocheranno mercoledì 13 contro il Canada, venerdì 15 contro il Cile e domenica 17 contro la Svezia. La compagine tricolore non sarà quella ideale visto che non ci saranno due big come Jannik Sinner e Matteo Berrettini: l’altoatesino ha deciso di rinunciare per recuperare dalle fatiche della lunga trasferta americana per essere pronto in vista della stagione indoor a cui tiene particolarmente; il romano è finito ko per un infortunio alla caviglia nel corso degli US Open e non poteva rispondere alla convocazione.

Sarà tutto nelle mani di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Queste le scelte di Volandri, che tanto hanno fatto discutere per l’estromissione di Fabio Fognini, inizialmente inserito nell’elenco dei pre-convocati e poi sostituito con Vavassori in vista del doppio.

Pronostici Tennis Coppa Davis 2023: Calendario completo

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023

Bologna (Italia) – Gruppo A

Martedì 12 settembre 15.00 Svezia – Cile

Mercoledì 13 settembre 15.00 Canada – Italia

Giovedì 14 settembre 15.00 Canada – Svezia

Venerdì 15 settembre 15.00 Italia – Cile

Sabato 16 settembre 15.00 Canada – Cile

Domenica 17 settembre 15.00 Italia – Svezia

Manchester (Gran Bretagna) – Gruppo B

Martedì 12 settembre 14.00 Francia vs Svizzera

Mercoledì 13 settembre 14.00 Australia vs Gran Bretagna

Giovedì 14 settembre 14.00 Australia vs Francia

Venerdì 15 settembre 14.00 Gran Bretagna vs Svizzera

Sabato 16 settembre 14.00 Australia vs Svizzera

Domenica 17 settembre 14.00 Gran Bretagna vs Francia

Valencia (Spagna) – Gruppo C

Martedì 12 settembre 15.00 Serbia vs Corea del Sud

Mercoledì 13 settembre 15.00 Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 14 settembre 15.00 Repubblica Ceca vs Corea del Sud

Venerdì 15 settembre 15.00 Spagna vs Serbia

Sabato 16 settembre 15.00 Serbia vs Repubblica Ceca

Domenica 17 settembre 15.00 Spagna vs Corea del Sud

Spalato (Croazia) – Gruppo D

Martedì 12 settembre 15.00 Paesi Bassi vs Finlandia

Mercoledì 13 settembre 15.00 Croazia vs Stati Uniti

Giovedì 14 settembre 15.00 Paesi Bassi vs Stati Uniti

Venerdì 15 settembre 15.00 Croazia vs Finlandia

Sabato 16 settembre 15.00 Stati Uniti vs Finlandia

Domenica 17 settembre 15.00 Croazia vs Paesi Bassi

Quote Antepost: Croazia favorita su USA e Spagna

Vediamo le quote antepost proposte da Lottomatica che mette la Croazia davanti a tutti, con USA e Spagna principali avversarie. Più staccate il Canada e l’Italia mentre la Germania si gioca in doppia cifra.

