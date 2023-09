Quarti di finale Coppa Davis 2023. L’appuntamento con la Coppa Davis è a fine novembre quando, a Malaga, si disputano le Finals per assegnare l’Insalatiera. Gli azzurri di Volandri pescano l’Olanda ai sorteggi ed evitano la Gran Bretagna. La Serbia è la favorita nelle quote antepost.

Quarti di finale Coppa Davis 2023: il sorteggio dell’Italia

L’Italia si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Davis 2023: i ragazzi di Filippo Volandri hanno faticato tanto nel girone di Bologna, complicandosi terribilmente la vita con la sconfitta per 3-0 al debutto contro il Canada. I successi contro Cile e Svezia hanno sistemato le cose.

A Malaga l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale sarà l’Olanda. Gli azzurri hanno evitato la principale minaccia che era rappresentata dalla Gran Bretagna di Cameron Norrie, Jack Draper, Andy Murray e Daniel Evans. Olanda che sarà comunque un avversario da prendere con le pinze, specie per la superficie.

Sulla strada degli azzurri ci sarà poi una tra la Serbia di Djokovic e proprio la Gran Bretagna in semifinale, mentre in un’eventuale finale una tra Canada, Finlandia, Australia e Repubblica Ceca. Semplice notare come il tabellone sia particolarmente squilibrati e l’Italia sia nella parte più difficile.

Quarti di finale Coppa Davis 2023: le quote antepost

Quattro formazioni su otto, le finaliste della passata edizione insieme a Italia e Olanda, si sono confermate a distanza di 365 giorni mentre le new entry sono Serbia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Finlandia che ha eliminato, a sorpresa, gli Stati Uniti. Gli esperti vedono favorita la formazione di Novak Djokovic che sogna il bis dopo la vittoria nel 2010, impresa offerta @3,50.

Incollata alla Serbia però c’è l’Italia che, dopo aver sofferto per presentarsi nuovamente alle Finals, sogna un successo che manca da 47 anni. La grande incognita per gli azzurri, vincenti @4,00, è rappresentata da chi potrà scendere in campo: senza nulla togliere ai vari Arnaldi, Sonego e Musetti che hanno centrato la qualificazione, avere in squadra sia Jannik Sinner che Matteo Berrettini potrebbe spostare notevolmente gli equilibri. Senza contare che anche Fabio Fognini, magari in coppia con l’amico di sempre Simone Bolelli, potrebbe essere della partita.

Il podio delle favorite è completato da Gran Bretagna e Australia. I primi vanno a caccia della Coppa Davis numero 11 della loro storia a distanza dall’ultima vittoria firmata, neanche a dirlo, da Andy Murray che conquistò tutti e tre i punti, due singolari e il doppio con il fratello Jamie, contro il Belgio. Ancora più lungo il digiuno degli Aussie, 28 Insalatiere in bacheca, che non alzano il trofeo da ben 20 anni quando Hewitt e Philippoussis imposero la loro legge alla Spagna. Il successo di una tra Gran Bretagna e Australia pagherebbe @6 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.