Scommesse Tennis: arriva il Roland Garros, vediamo programma, quote e free pick. Rafa Nadal e Simona Halep i favoriti

Il French Open, solitamente in programma a maggio, si gioca a novembre nella programmazione sportiva stravolta dal covid.

Analisi e pronostici vincenti tennis con gli Internazionali d'Italia 2020 a Romacon quote di riferimento Snai e Sisal.

Analisi e Favoriti French Open - Roland Garros 2020

Rafael Nadal cerca il suo 13° major in carriera ed apre come favorito a Parigi. Il maiorchino ha saltato gli US Open e si è rivisto a Roma dove è stato eliminato da Diego Schwartzman al 3° turno, ma nonostante questo rimane comunque il favorito davanti a Dominic Thiem.

Novak Djokovic, fresco vincitore anche a Roma, è solo 3° in lavagna. Il nostro Matteo Berrettini è il primo azzurro in lavagna, ma è molto staccato. Se cercate una sorpresa a quota alta occhio a Denis Shapovalov.

Rafael Nadal @2.00

Dominic Thiem @3.50

Novak Djokovic @3.75

Daniil Medvedev @31

Diego Sebastian Schwartzman @34

Stefanos Tsitsipas @34

Alexander Zverev @41

Stan Wawrinka @61

Marin Cilic @101

David Goffin @101

Milos Raonic @101

Andrey Rublev @101

Denis Shapovalov @101

Borna Coric @141

Roberto Bautista-Agut @151

Matteo Berrettini @151

Grigor Dimitrov @151

Karen Khachanov @151

Gael Monfils @151

Casper Rudd @151

Nel femminile spicca ancora Simona Halep che ha vinto anche a Roma su Karolina Pliskova che sei è infortunata. Interessante la quota di Garbine Muguruza che si mette dietro anche Victoria Azarenka e Serena Williams. Come colpo a quota alta occhio a Dayana Yastremska che un anno fa vinceva a Strasburgo e che la settimana scorsa ha giocato una grande partita contro la Halep agli Internazionali d'Italia.

Simona Halep @4.25

Karolina Pliskova @7

Garbine Muguruza @10

Victoria Azarenka @11

Serena Williams @12

Kiki Bertens @15

Petra Kvitova @18

Elina Svitolina @18

Elise Mertens @26

Marketa Vondrousova @26

Jennifer Brady @26

Aryna Sabalenka @31

Iga Swiatek @31

Elena Rybakina @31

Coco Gauff @34

Anett Kontaveit @34

Maria Sakkari @34

Sofia Kenin @41

Angelique Kerber @41

Johanna Konta @41

Karolina Muchova @41

Amanda Anisimova @51

Petra Martic @51

Sloane Stephens @51

Dayana Yastremska @51

