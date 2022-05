Quote Tennis Roland Garros 2022, appena conclusi gli Internazionali d’Italia, si pensa già al French Open, secondo slam dell’anno. In Francia sono iniziate le qualificazioni, vediamo il programma e le quote di questo importante torneo che vede Novak Djokovic favorito dopo che il serbo si è sbloccato proprio a Roma col primo titolo del 2022.

Quote Tennis Roland Garros 2022: nel maschile domina Djokovic

Novak Djokovic vince il suo primo titolo dell’anno a Roma, gli Internazionali d’Italia, e si presenta da favorito anche sulla mitica terra rossa del Roland Garros che ha iniziato le sfide di qualificazione.

L’Open di Francia vede appunto il serbo come grande favorito davanti agli spagnoli, il giovane Carlos Alcaraz (che ha perso contro Djokovic in semifinale a Roma) e Rafa Nadal, battuto proprio dal connazionale, giovane talento in rampa di lancio.

Se la giocherà anche Stefanos Tsitsipas che si è arreso in finale a Roma a Djokovic. Il primo italiano in lavagna è Jannik Sinner, lontano però. @50 per il successo al Roland Garros. Ancora meno chance per Lorenzo Musetti @150, Fabio Fognini @250 e Lorenzo Sonego @500.

Vincente Roland Garros Maschile 2022

Djokovic, Novak 2,75

Alcaraz, Carlos 3,00

Nadal, Rafael 3,75

Tsitsipas, Stefanos 7,50

Zverev, Alexander 20

Medvedev, Daniil 40

Ruud, Casper 40

Sinner, Jannik 50

Auger Aliassime, F. 66

Rublev, Andrey 75

Thiem, Dominic 100

Shapovalov, Denis 100

Korda, Sebastian 100

Schwartzman, Diego 100

Davidovich Fokina, A 100

Garin, Cristian 150

Karatsev, Aslan 150

Bautista Agut, Rober 150

Dimitrov, Grigor 150

Carreno Busta, Pablo 150

Musetti, Lorenzo 150

Khachanov, Karen 150

Fognini, Fabio 250

Goffin, David 250

Cilic, Marin 500

Fucsovics, Marton 500

Humbert, Ugo 500

Struff, J.l. 500

Del Bonis, Federico 500

Raonic, Milos 500

Sonego, Lorenzo 500

Bublik, Alexander 500

Monfils, Gael 500

Paul, Tommy 500

Altro 15

Quote Tennis Roland Garros 2022: nel femminile è la Swiatek la donna da battere

Iga Swiatek domina le lavagne del French Open femminile @2 di quota visto che sulla carta la sua principale avversaria è Simona Halep, molto lontana @10 volte la posta. Speranze azzurre ridotte al lumicino con Camila Giorgi @250.

Vincente Roland Garros Femminile 2022

Swiatek I. 2,00

Halep S. 10

Badosa P. 15

Jabeur O. 18

Sakkari M. 20

Sabalenka A. 20

Muguruza G. 25

Andreescu B. 25

Gauff C. 33

Anisimova A. 33

Osaka N. 33

Krejcikova B. 33

Bencic B. 40

Collins D. 40

Fernandez L. 50

Williams S. 50

Rybakina E. 50

Ostapenko J. 50

Kontaveit A. 50

Pegula J. 50

Raducanu E. 50

Pliskova Kar. 66

Azarenka V. 66

Pavlyuchenkova A. 75

Kerber A. 75

Kvitova P. 75

Kasatkina D. 75

Kudermetova V. 75

Stephens S. 75

Keys M. 75

Tauson C. 100

Teichmann J. 100

Sorribes Tormo S. 150

Garcia C. 150

Muchova K. 150

Cirstea S. 150

Mertens E. 150

Alexandrova E. 150

Zidansek T. 150

Martic P. 250

Podoroska N. 250

Kostyuk M. 250

Rogers S. 250

Ferro F. 250

Giorgi C. 250

Kanepi K. 250

Brady J. 250

Siniakova K. 300

Vekic D. 300

Altro 33

Calendario completo Roland Garros

16 maggio Qualificazioni

17 maggio Qualificazioni

18 maggio Qualificazioni

19 maggio Qualificazioni

20 maggio Qualificazioni

21 maggio Riposo

22 maggio Primo turno maschile e femminile

23 maggio Primo turno maschile e femminile

24 maggio Primo turno maschile e femminile

25 maggio Secondo turno maschile e femminile

26 maggio Secondo turno maschile e femminile

27 maggio Terzo turno maschile e femminile

28 maggio Terzo turno maschile e femminile

29 maggio Quarto turno maschile e femminile

30 maggio Quarto turno maschile e femminile

31 maggio Quarti di finale maschile e femminile

1 giugno Quarti di finale maschile e femminile

2 giugno Finale doppio misto e semifinali femminili

3 giugno Finale doppio femminile e semifinali maschili

4 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile

5 giugno Finale singolare maschile

