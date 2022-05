Pronostici Roland Garros 2022, andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sullo slam parigino dove Novak Djokovic è favorito. Vediamo le quote antepost, i tabelloni, il programma completo e i consigli per le scommesse sul Tennis.

Pronostici Roland Garros 2022: Djokovic favorito

Da Roma a Parigi, sono sempre Novak Djokovic e Iga Swiatek i favoriti alla vigilia del Roland Garros 2022. Dominatori al Foro Italico, il serbo e la polacca sono i nomi caldi nei pronostici del Open di Francia di Tennis anche se il torneo maschile appare molto più equilibrato rispetto a quello femminile.

Tra, Alcaraz, Nadal e Tsitsipas la concorrenza è tanta per Nole, che comunque parte favorito per la vittoria dello Slam a quota @2,80 sulla lavagna scommesse di Betaland, per un vantaggio minimo rispetto a Carlos Alcaraz, proposto @3,00. Appena dietro Nadal @4,50 e Stefanos Tsitsipas @6,50. Più staccato Zverev @25.

Il primo degli italiani è Jannik Sinner, bancato @50, nonostante il sorteggio sia stato generoso con l’altoatesino. Gli altri italiani in gioco sono: Fabio Fognini, nella parte alta del tabellone come Djokovic e Nadal, affronterà al primo turno l’australiano Popyrin.

Lorenzo Sonego, sorteggiato nel terzo quarto del tabellone, esordirà contro il tedesco Gojowczyk. Marco Cecchinato, invece, dovrà vedersela con lo spagnolo Andujar, che sulla terra battuta si trova particolarmente a suo agio. Lorenzo Musetti, invece, se la vedrà subito con la testa di serie numero 4, ovvero Stefanos Tsitsipas. Infine Giulio Zeppieri , dopo aver superato le qualificazioni, affronterà il polacco Hurkacz, testa di serie numero 12 del torneo.

Pronostici Roland Garros 2022: la Swiatek stacca tutte nel femminile

La situazione è ben diversa nello Slam femminile, con la Swiatek che ha un netto vantaggio su tutte le avversarie. La ventenne numero 1 al mondo nei primi mesi dell’anno si è presa la scena ed è proposta vincente @1,85, con Simona Halep prima alternativa @10 volte la posta. Chiude il podio Ons Jabeur a quota @15.

Quanto alle italiane, Camila Giorgi, testa di serie numero 28, eviterà altre big fino al 3° turno ed esordirà contro la cinese Zhang Shuai. Ai sedicesimi possibile incrocio con la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 7. Martina Trevisan, che ha vinto il suo primo torneo WTA a Rabat, se la vedrà subito con la britannica Harriet Dart e al secondo turno troverebbe la tunisina Ons Jabeur, numero 6 del seeding. Per Lucia Bronzetti subito l’ex campionessa del Roland Garros, la lettone Jelena Ostapenko, mentre Jasmine Paolini se la dovrà vedere con la romena Irina-Camelia Begu.

Pronostici Roland Garros 2022: Programma completo

Domenica 22 maggio: 1° turno, Sessione diurna ore 11

Lunedì 23 maggio: 1° turno – Sessione diurna ore 11 / Serale ore 21

Martedì 24 maggio: 1° turno – Sessione diurna ore 11 / Serale ore 21

Mercoledì 25 maggio: 2° turno – Sessione diurna ore 11 / Serale 21

Giovedì 26 maggio: 2° turno – Sessione diurna ore 11 / Serale ore 21

Venerdì 27 maggio: 3° turno – Sessione diurna ore 11 / Serale ore 21

Sabato 28 maggio: 3° turno – Sessione diurna ore 11 / Serale ore 21

Domenica 29 maggio: ottavi – Sessione diurna ore 11 / Serale ore 21

Lunedì 30 maggio: ottavi – Sessione diurna ore 11 / Serale ore 21

Martedì 31 maggio: quarti – Sessione diurna ore 12 / Serale ore 17

Mercoledì 01 giugno: quarti – Sessione diurna ore 12 / Serale ore 17

Giovedì 02 giugno: semifinali a partire dalle 14

Venerdì 03 giugno: semifinali a partire dalle 15

Sabato 04 giugno: finale femminile a partire dalle 15

Domenica 05 giugno: finale maschile a partire dalle 15

Quote French Open 2022

Roland Garros Maschile 2022

Djokovic, Novak 3,00

Alcaraz, Carlos 3,25

Nadal, Rafael 5,00

Tsitsipas, Stefanos 6,00

Ruud, Casper 25

Sinner, Jannik 25

Zverev, Alexander 25

Rublev, Andrey 40

Medvedev, Daniil 40

Auger Aliassime, F. 50

Carreno Busta, Pablo 100

Shapovalov, Denis 100

Schwartzman, Diego 100

Korda, Sebastian 150

Cilic, Marin 150

Garin, Cristian 150

Dimitrov, Grigor 150

Fognini, Fabio 200

Goffin, David 250

Khachanov, Karen 250

Musetti, Lorenzo 250

Sonego, Lorenzo 500

Fucsovics, Marton 500

Humbert, Ugo 500

Bublik, Alexander 500

Paul, Tommy 500

Del Bonis, Federico 500

Altro 20

Roland Garros Femminile 2022

Swiatek I. 1,80

Halep S. 12

Sakkari M. 15

Gauff C. 20

Badosa P. 20

Sabalenka A. 20

Anisimova A. 25

Andreescu B. 25

Bencic B. 33

Krejcikova B. 33

Osaka N. 33

Kontaveit A. 40

Fernandez L. 40

Collins D. 40

Rybakina E. 50

Pegula J. 50

Ostapenko J. 50

Raducanu E. 50

Azarenka V. 50

Pliskova Kar. 66

Kasatkina D. 75

Kudermetova V. 75

Keys M. 75

Kerber A. 75

Kvitova P. 75

Teichmann J. 100

Kanepi K. 100

Stephens S. 125

Muchova K. 150

Mertens E. 150

Zidansek T. 150

Garcia C. 150

Alexandrova E. 150

Cirstea S. 150

Siniakova K. 200

Vekic D. 200

Giorgi C. 250

Rogers S. 250

Kostyuk M. 250

Ferro F. 250

Altro 33

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.