Pronostici Roland Garros 2° turno, vediamo il programma, le quote aggiornate e i protagonisti del prossimo turno al French Open, slam di tennis che stiamo seguendo con le nostre scommesse.

Pronostici Roland Garros 2° turno: Jannik Sinner inizia bene

Jannik Sinner ha superato senza problemi lo statunitense Bjorn Fratangelo al primo turno al Roland Garros, e punta ad avanzare rapidamente anche nella seconda sfida in Francia, che lo vede di fronte allo spagnolo Roberto Carballes Baena. L’azzurro si presenta alla sfida del secondo turno con qualche energia in più, avendo l’iberico impiegato cinque set per superare la sfida d’esordio: i betting analyst di Sisal vedono una partita senza nessun equilibrio, con il successo dell’altoatesino proposto @1,06, mentre la vittoria di Carballes Baena vale @7,50 la posta. Per quanto riguarda il set betting, prevale nettamente lo 0-3 in favore di Sinner, in quota @1,50, mentre l’1-3 è piffero @3,20. Un successo al quinto set del giovane italiano si gioca @7.

Pronto ad affrontare il secondo turno anche Lorenzo Sonego, che contro Joao Sousa ha ottime possibilità di ottenere il secondo successo della settimana: il passaggio del torinese al terzo turno è offerto @1,42, mentre la vittoria del tennista portoghese si gioca @2,70. Nel set betting avanti lo 0-3 in favore di Sonego, in quota @2,75.

Passa il turno anche Marco Cecchinato, che supera Pablo Andujar con un doppio 6-0 intervallato da un 7-5. Al 2° turno ora ci sarà da affrontare Hurkacz (con il quale c’è un solo precedente e negativo), che ha eliminato Giulio Zeppieri in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 7-5. Il primo a passare il turno, per i colori italiani, era stato comunque Fabio Fognini, che aveva rifilato a Popyrin un netto 3-0 (6-4, 7-5, 6-4). Oggi il match del secondo turno contro l’olandese Botic Van De Zandschulp, mai affrontato prima.

I protagonisti al French Open 2022

Il numero uno Novak Djokovic se la vedrà con lo slovacco Molcan dopo aver eliminato in tre set il giapponese Nishioka. Sfida tutta spagnola, invece, tra il ragazzino terribile Alcaraz e Ramos, già battuto dal 19enne due volte negli unici precedenti. Il “mostro sacro” Rafa Nadal, dopo aver eliminato facilmente l’australiano Thompson, se la vedrà col francese Moutet, mai incrociato prima in tornei ATP.

Domani, il numero 2 del ranking ATP Medvedev, affronterà il serbo Djere dopo essersi sbarazzato con un triplo 6-2 dell’argentino Bagnis. L’altro russo Rublev, invece, se la vedrà con l’argentino Delbonis, mentre il numero 8 del ranking Casper Ruud dovrà affrontare il finlandese Ruusuvuori.

Pronostici Roland Garros 2° turno: nel femminile Camila Giorgi c’è

Per il tabellone femminile, oggi scende in campo Martina Trevisan che, dopo aver eliminato la britannica Dart in due set, se la vedrà con la polacca Magda Linette, che non ha mai incontrato prima. Al secondo turno sarà impegnata anche Camila Giorgi che sfiderà Yulia Putintseva: le quote favoriscono la kazaka, la cui vittoria è vista @1,45 mentre si sale @2,60 per il successo dell’italiana.

Tra gli altri match interessanti del secondo turno femminile in programma oggi, attenzione alla bielorussa Azarenka contro la tedesca Petkovic, mentre la britannica Raducanu dovrà affrontare l’altra bielorussa, la Sasnovich. Per la greca Sakkari, numero 3 del ranking, c’è la ceca Muchova.

La svizzera Bencic dovrà vedersela con la canadese Andreescu. Domani, poi, scenderà in campo di nuovo la spagnola Badosa, che dovrà affrontare la slovacca Juvan, mentre la belga Halep avrà come avversaria la cinese Zheng. La numero uno Swiatek, invece, si troverà di fronte l’americana Riske.

Tutte le quote sul French Open 2022

Maschile Roland Garros 2022

Djokovic, Novak 2,75

Alcaraz, Carlos 3,50

Nadal, Rafael 5,00

Tsitsipas, Stefanos 6,00

Sinner, Jannik 25

Ruud, Casper 25

Zverev, Alexander 33

Medvedev, Daniil 40

Rublev, Andrey 40

Auger Aliassime, F. 66

Korda, Sebastian 75

Garin, Cristian 100

Cilic, Marin 150

Schwartzman, Diego 150

Dimitrov, Grigor 150

Musetti, Lorenzo 150

Fognini, Fabio 200

Goffin, David 250

Bublik, Alexander 250

Khachanov, Karen 250

Fucsovics, Marton 500

Del Bonis, Federico 500

Sonego, Lorenzo 500

Altro 33

Femminile Roland Garros 2022

Swiatek I. 1,60

Halep S. 12

Anisimova A. 15

Badosa P. 15

Sakkari M. 15

Sabalenka A. 20

Gauff C. 25

Raducanu E. 33

Kasatkina D. 33

Andreescu B. 33

Rybakina E. 33

Teichmann J. 33

Bencic B. 40

Collins D. 40

Fernandez L. 50

Azarenka V. 50

Pegula J. 50

Kvitova P. 66

Ostapenko J. 66

Kudermetova V. 66

Pliskova Kar. 66

Zidansek T. 75

Kanepi K. 75

Alexandrova E. 75

Cirstea S. 75

Keys M. 100

Mertens E. 100

Garcia C. 100

Kerber A. 100

Giorgi C. 125

Stephens S. 150

Muchova K. 150

Siniakova K. 200

Vekic D. 250

Rogers S. 250

Altro 25