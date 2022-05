Pronostici Roland Garros 27-28 Maggio 2022, vediamo gli ultimi aggiornamenti da Parigi per lo slam del grande tennis. Il nostro Jannik Sinner sta andando bene ed è favorito per arrivare ai quarti di finale.

Pronostici Roland Garros 27-28 Maggio 2022: Sinner ancora favorito

Superato anche il secondo turno, Jannik Sinner viaggia spedito nel tabellone del Roland Garros, che nei sedicesimi di finale lo mette di fronte a Mackenzie McDonald. Il giovane azzurro, dopo aver battuto Fratangelo e Carballes Baena, parte favorito anche nella terza sfida dello slam parigino.

I betting analyst di Sisal quotano la sua vittoria @1,06, mentre un’eventuale impresa dello statunitense vale @7,50 la posta. Un match sulla carta senza storia con lo 0-3 dell’altoatesino, visto @1,52, nettamente avanti e l’1-3 @3,20 mentre il 2-3 si gioca @7.

Pronostici Roland Garros 27-28 Maggio 2022: Sonego e Giorgi a rischio

In campo anche Lorenzo Sonego, a cui è contrapposto Casper Ruud. Il norvegese, attualmente numero otto del ranking ATP, appare favorito per la vittoria @1,16, mentre il successo contro pronostico del torinese è visto @4,75.

Nel tabellone femminile scende in campo Camila Giorgi, che dopo aver superato con esperienza i primi due incontri affronta Aryna Sabalenka. Quest’ultima è favorita @1,33, con la vittoria dell’azzurra in quota @3,20. Per quanto riguarda il set betting, in pole lo 0-2 di Sabalenka @1,80.

Tutte le quote sul Roland Garros

Maschile Roland Garros 2022

Djokovic, Novak 2,75

Alcaraz, Carlos 3,75

Nadal, Rafael 4,00

Tsitsipas, Stefanos 7,00

Medvedev, Daniil 25

Ruud, Casper 25

Zverev, Alexander 33

Rublev, Andrey 33

Sinner, Jannik 33

Schwartzman, Diego 75

Cilic, Marin 100

Auger Aliassime, F. 100

Korda, Sebastian 100

Goffin, David 150

Garin, Cristian 150

Khachanov, Karen 250

Sonego, Lorenzo 250

Altro 25

Femminile Roland Garros 2022

Swiatek I. 1,45

Anisimova A. 10

Badosa P. 15

Gauff C. 15

Fernandez L. 20

Teichmann J. 20

Sabalenka A. 33

Kasatkina D. 33

Keys M. 40

Pegula J. 40

Bencic B. 40

Rybakina E. 40

Azarenka V. 50

Stephens S. 66

Rogers S. 75

Kanepi K. 75

Mertens E. 75

Kudermetova V. 75

Zidansek T. 100

Giorgi C. 100

Kerber A. 150

Altro 25

