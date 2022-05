Pronostici Roland Garros 29-30 Maggio 2022, Jannik Sinner sfiderà il russo Rublev agli ottavi di finale dello slam di tennis francese dove nel femminile passano anche Trevisan e Giorgi.

Pronostici Roland Garros 29-30 Maggio 2022: tabellone maschile

Il programma degli ottavi di finale del Roland Garros si aprirà con il numero uno Novak Djokovic contro l’argentino Diego Schwartzman. Sei precedenti tra Nole e Schwartzman, conclusi tutti con vittorie del serbo. Rafa Nadal se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime dopo aver eliminato il bulgaro Grigor Dimitrov con il risultato di 6-3, 6-1, 6-2. Un solo precedente tra i due, nel 2019 a Madrid, con vittoria, manco a dirlo, di Nadal in due set.

Per gli ottavi di finale, scenderà in campo domenica anche il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo, che ha avuto bisogno di due tie break per superare l’americano Brandon Nakashima. L’avversario di oggi sarà il campione olimpico spagnolo Bernabe Zapata, numero 131 del ranking ATP. Avanti anche Carlos Alcaraz, che oggi se la vedrà con il russo Karen Khachanov (vittoria contro il britannico Cameron Norrie).

Per gli azzurri rimane solo Jannik Sinner, testa di serie numero 11, che ai sedicesimi si è sbarazzato dello statunitense Mackenzie McDonaldcon il risultato di 6-3, 7-6, (8-6), 6-3, in 2 ore a 51 minuti di gioco. Sulla strada dell’altoatesino c’è ora il russo Andrej Rublev, contro il quale ha giocato già tre volte in carriera. Due vittorie per il 19enne italiano, la più recente nel torneo di Montecarlo ad aprile scorso. Durante la sfida contro McDonald, però, Jannik non è parso al meglio delle sue condizioni fisiche.

Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego, che torna a casa dopo aver sfiorato l’impresa al terzo turno contro Casper Ruud che ora affronterà il polacco Hurkacz.

Pronostici Roland Garros 29-30 Maggio 2022: tabellone femminile

Dopo aver superato in due set (6-4, 6-3) in un’ora e mezza di gioco la russa Gavrilova Saville, domenica Martina Trevisan se la vedrà per gli ottavi di finale contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 del mondo. La 28enne fiorentina continua il suo momento di ottima forma dopo aver vinto a Rabat il suo primo torneo.

Lunedì scenderà in campo anche Camila Giorgi: per la prima volta dal 2015 ci saranno due italiane agli ottavi del Roland Garros. L’azzurra, dopo aver battuto in rimonta la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 7 del mondo, in un’ora e 42 minuti (4-6, 6-1, 6-0), se la vedrà con la russa Daria Kasatkina, numero 20 del ranking e già incontrata nel 2020. Il precedente, però, non è incoraggiante, ma Camila potrà sfruttare l’occasione proprio per prendersi una rivincita.

Sempre lunedì ci sarà la sfida tra la statunitense Jessica Pegula e la rumena Begu, mentre la numero uno del ranking, Iga Swiatek, dovrà affrontare la sorprendente cinese Zheng.

Programma completo Ottavi di finale e quote antepost

Ottavi di finale maschili

Domenica 29 maggio

12:30 Djokovic N.-Schwartzman D.

14:30 Zverev A.-Zapata Miralles B.

15:00 Auger-Aliassime F.-Nadal R.

20:45 Khachanov K.-Alcaraz C.

Lunedì 30 maggio (orari da definire)

Cilic M.-Medvedev D.

Rublev A.-Sinner J.

Rune H.-Tsitsipas S.

Ruud C.-Hurkacz H.

Maschile Roland Garros 2022

Djokovic, Novak 2,75

Nadal, Rafael 3,75

Alcaraz, Carlos 4,25

Tsitsipas, Stefanos 7,50

Medvedev, Daniil 18

Ruud, Casper 33

Sinner, Jannik 40

Zverev, Alexander 40

Rublev, Andrey 40

Auger Aliassime, F. 100

Cilic, Marin 150

Khachanov, Karen 250

Altro 33

Ottavi di finale femminili

Domenica 29 maggio

11:00 Trevisan M.-Sasnovich A.

12:00 Fernandez L. A.-Anisimova A.

13:30 Mertens E.-Gauff C.

16:30 Teichmann J. B.-Stephens S.

Lunedì 30 maggio (orari da definire)

Kasatkina D.-Giorgi C.

Kudermetova V.-Keys M.

Pegula J.-Begu I.

Swiatek I.-Zheng Q.

Femminile Roland Garros 2022

Swiatek, Iga 1,45

Gauff, Cori 10

Fernandez, Leylah An 10

Teichmann, Jil 20

Trevisan, Martina 25

Kasatkina, Daria 25

Stephens, Sloane 33

Pegula, Jessica 33

Giorgi, Camila 40

Kudermetova, Veronik 50

Zheng, Qinwen 50

Keys, Madison 58

Begu, Irina-camelia 100