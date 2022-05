Pronostici Roland Garros Femminile, Martina Trevisan non vuole smettere di sognare e al French Open si mette ancora una volta in mostra anche se dovrà battere Leylah Annie Fernandez se vuole arrivare in semifinale e la tennista azzurra è sfavorita. Underdogs anche Rafa Nadal che si prepara al grande scontro con Novak Djokovic.

Pronostici Roland Garros Femminile: Trevisan sfavorita contro la Fernandez

Martina Trevisan ha già eguagliato il suo miglior risultato negli slam, raggiungendo i quarti di finale al Roland Garros proprio come due anni fa, quando si arrese alla futura campionessa Iga Swiatek. Stavolta l’azzurra nel terzultimo atto si vede contrapposta a Leylah Annie Fernandez, che parte favorita per l’accesso alla semifinale: i betting analyst di 888sport.it offrono il successo della canadese @1,49, mentre una vittoria dell’italiana vale @2,70 la posta.

Per il risultato più probabile, avanti lo 0-2 di Fernandez @2,20, mentre l’1-2 si gioca @4,10. Il 2-0 di Trevisan è invece proposto @4,80. La sfida è in programma da Parigi martedì 31 maggio a mezzogiorno.

Nel maschile Djokovic-Nadal. Tutte le quote sul French Open 2022

Vediamo gli ultimi aggiornamenti SNAI delle quote sul Roland Garros (aggiornamento del 30 maggio, ore 12:30). Grande attesa anche nel maschile con lo scontro tra Djokovic-Nadal, col serbo nettamente favorito sullo spagnolo che lo scorso turno ha dovuto faticare per 5 set in uno spettacolare match contro Auger Aliassime.

Djokovic N – Nadal R. 1,42 2,80

Gauff C – Stephens S 1,45 2,60

Trevisan M – Fernandez, Leylah Annie 2,60 1,45

Zverev A – Alcaraz, Carlos 4,00 1,23

Vincitrice Femminile Roland Garros 2022

Swiatek, Iga 1,45

Gauff, Cori 10

Fernandez, Leylah An 10

Kasatkina, Daria 15

Stephens, Sloane 18

Pegula, Jessica 25

Keys, Madison 33

Trevisan, Martina 33

Zheng, Qinwen 40

Kudermetova, Veronik 50

Begu, Irina-camelia 75

Giorgi, Camila 150

Quarto Quarto Sing Maschile Roland Garros 2022

Medvedev, Daniil 2,25

Rublev, Andrey 3,25

Sinner, Jannik 3,75

Cilic, Marin 7,50

