Scommesse Tennis: piano per giocare lo US Open dal 31 agosto a Flushing Meadows. Il Covid non cambia i grandi favoriti: Djokovic e Serena Williams

Nel mondo del Tennis si naviga ancora a vista e nell'incertezza dopo lo stop imposto dall'emergenza Coronavirus. Tra polemiche, tornei di esibizione con format particolari e schermaglie a distanza tra giocatori, l'organizzazione dello US Open ha intenzione di fissare la data del 31 luglio per lo slam che si giocherà a Flushing Meadows.

Vediamo analisi e pronostici vincenti tennis. Oggi parliamo di US Open che si dovrebbe giocare il 31 agosto. Tra tante incertezze gli unici punti fissi sono i grandi favoriti sia nel maschile che nel femminile

US Open 2020: Novak Djokovic e Serena Williams i grandi favoriti tra le incognite

Vediamo le prime idee e quote antepost dei bookmakers americani per quanto riguarda lo US Open che dovrebbe giocarsi dal 31 agosto. Nel maschile il nome al comando è sempre quello di Novak Djokovic @2.50 che qui ha vinto nel 2018 e ha vinto in tutto 3 volte lo US Open, ma il campione in carica è Rafael Nadal che troviamo subito dietro al serbo in lavagna @4.40. Più staccato e in doppia cifra Daniil Medvedev @10 che cercherà di fare da terzo incomodo vista l'assenza di Federer. Del resto Djoko e Rafa insieme sommato 7 titoli nelle ultime 10 edizioni di questo slam.

Anche Dominic Thiem @11, Stefanos Tsitsipas @14 e Alexander Zverev @17 sono nomi da tenere in considerazione in seconda battuta, oltre al ritorno di Andy Murray @25. Snobbato il nostro Matteo Berrettini che troviamo tra i più indietro @65 volte la posta.

Novak Djokovic @2.50

Rafael Nadal @4.40

Daniil Medvedev @10

Dominic Thiem @11

Stefanos Tsitsipas @14

Alexander Zverev @17

Andy Murray @25

Nick Kyrgios @26

Juan Martin Del Potro @31

Milos Raonic @36

Stan Wawrinka @36

Marin Cilic @39

Kei Nishikori @40

Kevin Anderson @45

Karen Khachanov @48

Felix Auger-Aliassime @60

Andrey Rublev @60

Matteo Berrettini @65

Denis Shapovalov @70

Alex De Minaur @75

Anche nel femminile solito nome a comandare la lavagna, quello di Serena Williams @7 anche se qui le cose si fanno più equilibrate e lo vediamo dalla quota di Serena che ha vinto questo slam 6 volte (anche se non lo vince da 2014), molto alta e molto vicina a quella di Bianca Andreescu @7.50 la campionessa in carica che ha battuto la Williams lo scorso anno (Williams che aveva fatto runner up anche l'anno prima).

Tra le possibili contender anche Ashleigh Barty @9 e la fenomenale Naomi Osaka @10 che ha vinto questo torneo da giovanissima nel 2018. Purtroppo non abbiamo nemmeno una tennista azzurra in lavagna.

Serena Williams @7

Bianca Andreescu @7.50

Ashleigh Barty @9

Naomi Osaka @10

Simona Halep @11

Karolina Pliskova @15

Sofia Kenin @15

Garbine Muguruza @15

Elina Svitolina @18

Petra Kvitova @19

Coco Gauff @19

Belinda Bencic @20

Madison Keys @20

Aryna Sabalenka @22

Sloane Stephens @25

Angelique Kerber @25

Johanna Konta @32

Kiki Bertens @34

Marketa Vondrousova @35

Dayana Yastremska @35

Vincitori ultime 10 edizioni (maschile e femminile) dello US Open:

2019 Rafael Nadal - Bianca Andreescu

2018 Novak Djokovic - Naomi Osaka

2017 Rafael Nadal - Sloane Stephens

2016 Stan Wawrinka - Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic - Flavia Penetta

2014 Marin Cilic - Serena Williams

2013 Rafael Nadal - Serena Williams

2012 Andy Murray - Serena Williams

2011 Novak Djokovic - Samantha Stosur

2010 Rafael Nadal - Kim Clijsters

