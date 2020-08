Scommesse Tennis: arrivano gli US Open 2020. Novak Djokovic e Naomi Osaka i favoriti dalle quote antepost

Lo sport americano è in subbuglio per un altro caso di violenza della polizia su un cittadino afroamericano, con grandi proteste che hanno interrotto le partite di Basket NBA dalla bolla di Orlando ma anche il giovedì del Masters 1000 di Cincinnati (ma sempre da Flushing Meadows dove dal 31 agosto si dovrebbe giocare anche lo US Open 2020).

Analisi e pronostici vincenti tennis. Parliamo dello US Open da Flushing Meadows.

Analisi e favoriti US Open Maschile. Novak Djokovic domina le lavagne

Anche per lo US Open non ci saranno Roger Federer e Rafael Nadal e anche per il 2° major dell'anno le assenze di lusso lanciano Novak Djokovic su tutti per la vittoria finale delle quote antepost, con Dominic Thiem e Daniil Medvedev avversari principali anche se molto staccati dal serbo mentre con Stefanos Tsitsipas si sale in doppia cifra, quota molto interessante per uno dei migliori tennisti del momento, che ha ripreso bene dopo lo stop forzato, e che lo scorso anno ha vinto le ATP Tour Finals battendo giocatori del calibro di Zverev, Medvedev, Federer e Thiem.

Novak Djokovic @1.80

Dominic Thiem @6

Daniil Medvedev @7.50

Stefanos Tsitsipas @11

Alexander Zverev @18

Milos Raonic @23

Andrey Rublev @30

Matteo Berrettini @30

Karen Khachanov @36

Denis Shapovalov @37

Felix Auger-Aliassime @37

Alex de Minaur @46

Andy Murray @46

Kevin Anderson @46

Marin Cilic @46

Roberto Bautista-Agut @46

David Goffin @51

Grigor Dimitrov @51

Analisi e favoriti US Open Femminile: sarà un testa a testa Osaka-Williams?

La giovane Naomi Osaka, astro nascente del tennis femminile, ha vinto questo torneo nel 2018 ed è favorita anche in questa travagliata edizione. Sarà ovviamente Serena Williams la sua avversaria principale. Serena è tornata in campo a Lexington ad inizio mese, dove ha battuto Pera e la sorella Venus prima della sconfitta contro Shelby Rogers.

Naomi Osaka @6.50

Serena Williams @7

Karolina Pliskova @10

Sofia Kenin @12

Petra Kvitova @13

Aryna Sabalenka @17

Madison Keys @17

Garbine Muguruza @19

Coco Gauff @22

Anett Kontaveit @30

Angelique Kerber @30

Maria Sakkari @30

Amanda Anisimova @31

Ons Jabeur @35

Marketa Vondrousova @36

Dayana Yastremska @37

Elise Mertens @37

Jennifer Brady @37

Johanna Konta @37

Victoria Azarenka @37

