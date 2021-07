Pronostici Tennis: dopo la finale a Wimbledon Matteo Berrettini punta allo US Open. Quota @16 per l'azzurro vincente nell'ultimo slam dell'anno. Djokovic favorito per il Grande Slam

Matteo Berrettini ci ha provato ma si è dovuto inchinare a Novak Djokovic che ha vinto il suo 3° Wimbledon di fila e ora punta al Grand Slam allo US Open, ultimo grande evento della stagione di Tennis dove ci riproverà anche Berrettini @16 volte la posta nelle quote antepost.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Quote Antepost US Open 2021

Probabilmente se nella finale di Wimbledon Matteo Berrettini si fosse trovato davanti qualunque altro tennista dell’ATP, si sarebbe portato a casa il torneo più prestigioso del mondo. Purtroppo per lui però dall’altra parte della rete c’era Novak Djokovic il quale, pur soffrendo, non ha lasciato scampo all’italiano che sicuramente, come ammesso da lui stesso, ci riproverà. In attesa di tornare sull’erba londinese il prossimo anno, Berrettini punta dritto il cemento degli US Open, ultimo Slam dell’anno. L’impresa non appare delle più semplici ma il numero 8 del mondo ha dimostrato di poter giocare a viso aperto contro tutti tanto che gli esperti di Sisal Matchpoint vedono un suo successo @16.

Il romano, due anni fa, arrivò in semifinale prima di essere fermato da Rafa Nadal ma quest’anno vuole migliorarsi e magari prendersi la rivincita, della finale di Wimbledon, contro Nole Djokovic. Il tennista serbo, tre vittorie su otto finali complessive agli US Open, si presenterà a New York, a fine agosto, con un obiettivo ben preciso: centrare il Grande Slam, impresa che in campo maschile non riesce dal 1969 per opera di Rod Laver. Vinti i primi tre major dell’anno, Djokovic parte da grandissimo favorito tanto che il suo successo si gioca @2,00.

La minaccia maggiore, per il tennista serbo, arriva dal numero 2 del mondo, Daniil Medvedev. Il russo, finalista nel 2019, cerca il primo Slam della carriera e riuscirci sul cemento americano pagherebbe @6 volte la posta. Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal completano il podio dei favoriti essendo appaiati in quota @9,00. Sia il campione in carica, Dominic Thiem, dato @10, che Roger Federer, anche lui offerto @16 come Berrettini, potrebbero essere gli outsider di lusso degli US Open.

Segui IL PRESIDENTE 2.0 nel suo canale Telegram per le giocate sul Calcio e la novità delle pick sul TENNIS.