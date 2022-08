Quote Sorteggi US Open 2022. E’ arrivata l’ufficialità di una notizia già nell’aria, Novak Djokovic non giocherà lo US Open, e oggi si sono svolti i sorteggi dell’ultimo grand slam di Tennis dell’anno. Jannik Sinner nel lato di Nadal mentre Matteo Berrettini è in quello di Medvedev.

Quote Sorteggi US Open 2022: senza Djokovic si può sognare

Era nell’aria da settimane,ma solo ora è arrivata l’ufficialità: Novak Djokovic non parteciperà agli US Open 2022, non potendo entrare negli Stati Uniti in quanto non vaccinato. Così, l’ex numero uno del mondo e fresco vincitore di Wimbledon a inizio luglio non potrà puntare al secondo slam dell’anno, dopo aver saltato per lo stesso motivo gli Australian Open dello scorso gennaio.

Senza di lui, sono tanti i giocatori che possono puntare al successo, tra cui anche gli italiani Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I betting analyst di 888sport.it vedono l’altoatesino campione sul cemento newyorkese @14, mentre il tennista romano è offerto vincitore @23.

Il grande favorito è il russo Daniil Medvedev, il cui successo è in quota @2,90. Segue Rafael Nadal, per cui lo slam numero 23 paga @5 volte la posta, mentre il connazionale Carlos Alcaraz è proposto @6. A distanza troviamo Stefanos Tsitsipas @12.

Quote Sorteggi US Open 2022: gli accoppiamenti degli italiani

E’ stato comunicato il sorteggio ufficiale dei tabelloni principale dello US Open 2022. Le notizie più importanti in ottica italiana: Jannik Sinner finisce nel lato di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, mentre Matteo Berrettini in quello di Daniil Medvedev e della mina vagante Nick Kyrgios.

Se Fognini dovesse riuscire a battere Karatsev dovrebbe trovare Nadal al secondo turno. Sinner e Alcaraz invece, dopo la finale a Umago, potrebbero teoricamente incrociarsi ai quarti. Per Berrettini invece l’ottavo eventuale è contro Stefanos Tsitsipas.

Sinner-Altmaier

Berrettini-Dellien

Musetti-Goffin

Fognini-Karatsev

Sonego-Thompson

Quote Sorteggi US Open 2022: il tabellone femminile

Divise le quattro italiane in tabellone: due in parte alta, due in parte bassa. Particolarmente sfortunata Jasmine Paolini che all’esordio trova Iga Swiatek, la n°1 del mondo. Qui dentro anche Lucia Bronzetti, che parte contro l’americana Lauren Davis. Nella parte bassa Camila Giorgi, che sfida l’ungherese Bondar. Per Martrina Trevisan, testa di serie n°27, c’è la Rodina.

Tra le altre la grande attesa era per Serena Williams, pronta al ritiro e all’ultimo torneo della carriera. Serena è nella parte bassa e sfiderà all’esordio la moldava Danka Kovinic. Sulla sua strada, al potenziale secondo turno, la testa di serie n°2 Anett Kontaveit.

Paolini-Swiatek

Bronzetti-Davis

Giorgi-Bondar

Trevisan-Rodina

Tutte le quote sullo US Open

