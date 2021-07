Pronostici Tennis Wimbledon 2021: il 3-0 secco di Matteo Berrettini su Aljaz Bedene a 1.90 di quota. Favorito anche Lorenzo Sonego contro Duckworth al 3° turno

Siamo alle porte della seconda settimana di Wimbledon e il nostro Matteo Berrettini, numero 9 al mondo, è favoritissimo al terzo turno che giocherà sabato mattina contro Aljaz Bedene. I bookmakers puntano anche su Lorenzo Sonego offerto @1.40 contro. l'australiano James Duckworth.

Analisi Terzo Turno Wimbledon 2021

Matteo Berrettini viaggia spedito verso la seconda settimana di Wimbledon. Il numero uno italiano, la cui vittoria finale per i betting analyst di 888sport.it vale @10 volte la posta, è nettamente favorito nello scontro del terzo turno contro Aljaz Bedene: la vittoria del romano, infatti, si trova in quota @1,11, mentre quella dello sloveno paga @7,00 volte la posta giocata. Berrettini, quindi, parte con i favori del pronostico tanto che il 3-0 per il classe 1996 azzurro vale @1,90 la posta, seguito dal 3-1 @3,55 e dal 3-2 @7,00.

Anche Lorenzo Sonego parte avanti nel proprio incontro, dove sarà di fronte all'australiano James Duckworth. Il torinese è visto @1,40, mentre il suo avversario si gioca a @3,00.

Roger Federer, dopo il doppio successo sui francesi Mannarino e Gasquet, si trova invece di fronte Cameron Norrie ed è avanti @1,36, mentre il britannico vede il successo lontano @3,15. Lo svizzero, tornato dall'infortunio pochi mesi fa, è anche dato a @11,00 per il successo finale a Wimbledon.

