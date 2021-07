Pronostici Tennis Wimbledon 2021: per i bookmakers la semifinale è alla portata di Matteo Berrettini favorito contro Felix Auger-Aliassime

Matteo Berrettini cerca di entrare nei libri di storia del Tennis italiano visto che è già arrivato ai quarti di finale a Wimbledon, traguardo non facile, ma per i bookmakers potrà continuare a sognare visto che è favorito su Felix Auger-Aliassime per l'approdo in semifinale.

Analisi Quarti di Finale Wimbledon 2021

Matteo Berrettini può rompere altri record. Dopo essere stato il primo italiano a centrare i quarti di Wimbledon dopo 23 anni, il tennista romano potrebbe riportare l'Italia in semifinale per la prima volta dal 1960, ma per arrivare al penultimo atto dovrà superare il canadese Felix Auger-Aliassime. Gli analisti di Planetwin365 vedono il classe '96 favorito @1,33, mentre la vittoria del giovane nordamericano è offerta @3,35. Tra i risultati esatti, il 3-0 in favore di Berrettini è avanti @2,82, seguito dal 3-1 @3,89 e dal 3-2 @6,55.

Berrettini è anche il quarto favorito per la conquista del torneo. Davanti a tutti c'è il numero uno Novak Djokovic, il cui successo sull'erba britannica si gioca @1,43. Segue Daniil Medvedev, per cui un eventuale vittoria moltiplicherebbe per @6 la posta giocata, mentre per Roger Federer la quota è @7,00, davanti all'italiano @7,50.

Ecco tutte le quote antepost di SNAI, anche sul femminile dove la Barty è la grande favorita davanti alla Sabalenka e alla Kerber.

Sing Mas Wimbledon 2021

Djokovic, Novak 1,45

Berrettini, Matteo 10

Medvedev, Daniil 10

Federer, Roger 10

Shapovalov, Denis 18

Auger Aliassime, Fel 25

Khachanov, Karen 75

Hurkacz, Hubert 100

Fucsovics, Marton 100

Sing Fem Wimbledon 2021

Barty A. 3,00

Sabalenka A. 5,00

Kerber A. 6,00

Jabeur O. 6,00

Pliskova Kar. 8,50

Muchova K. 12

Altro 15

