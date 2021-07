Pronostici Tennis Wimbledon 2021: Matteo Berrettini in finale con Novak Djokovic per entrare nella storia, ma le quote sono alte

Matteo Berrettini si gioca la finale nel mitico tempio del Tennis, Wimbledon, contro un altro mito di questo sport, Novak Djokovic. Le quote sono sfavorevoli per l'azzurro che ha già fatto una grande impresa, ma a questo punto sognare non costa niente.

Analisi e pronostici vincenti tennis con quote di riferimento Snai e Sisal.

Analisi Finale Wimbledon 2021

Matteo Berrettini conquista la prima finale della storia del tennis azzurro a Wimbledon, ma non vuole fermarsi. L'ostacolo è di quelli quasi impossibili domenica pomeriggio, come testimoniano gli esperti di Planetwin365 che offrono il primo Slam del romano a quota @4,77, contro @1,19 riservato al successo di Novak Djokovic, ben 45 anni dopo il successo di Adriano Panatta al Roland Garros.

Sono d'accordo anche i betting analyst di SNAI per i quali la vittoria di Berrettini vale @4,25 volte la posta con il serbo favorito @1,23. Djokovic va invece alla caccia dello Slam che gli permetterebbe di agganciare Federer e Nadal a quota 20 major in carriera: un obiettivo che si raggiunge @1,21 per i betting analyst di 888sport.it che vedono Berrettini vincente in quota @4,70, mentre Stanleybet.it dà ancora più fiducia al numero uno al mondo serbo @1,19 contro il @4,30 riservato all'italiano.

Il risultato più probabile è il 3-0 a favore di 'Nole', offerto @2,55 su Sisal Matchpoint, mentre i 3 set a 1 che hanno portato Berrettini a superare Auger-Aliassime e Hurkacz si ripetono @9,50 in favore dell'azzurro.

