Anteprima Wimbledon 2022. Dopo aver vinto i primi due Grandi Slam dell’anno, Rafa ha annunciato di voler giocare ai Campionati di Londra. Il poker, sfuggito al serbo l’anno scorso, ora può essere suo.

Anteprima Wimbledon 2022: Nadal vuole il grande slam

Quando tutti pensavamo che Rafa Nadal, che era intossicato dalla vittoria del 14° Open di Francia, avrebbe rinunciato a Wimbledon e avrebbe persino annunciato il suo ritiro a causa di un mal di piede, non abbiamo calcolato che l’uomo che avrebbe potuto vincere 22 titoli del Grande Slam provenisse da un altro pianeta.

Non solo Nadal non ha detto addio e ha accresciuto il suo desiderio di continuare a combattere, ma ha anche detto che gli sarebbe piaciuto essere a Wimbledon. Così ogni volta un pensiero selvaggio entra nella mente del Nadal: “E se Rafa volesse provare un Grande Slam?”. Lo stesso pensiero attraversò la mente di Rod Laver, l’ultimo uomo a completare Magic Poker nel 1969. “Ora prenditi una pausa, dopo questo notevole traguardo, sei a metà del Grande Slam…”.

Rafa a Wimbledon vuole andare, anche se l’ultima parola dipenderà dal piede malato che è stato più volte penetrato negli ultimi giorni per impedire a Nadal di soccombere: “La prossima settimana proveremo un trattamento a radiofrequenza per vedere il mio piede come rispondono i nervi”, ha detto. “Poi sta a me decidere se continuare o se tentare un intervento chirurgico. Wimbledon non è una partita che voglio perdere. Penso che nessuno al mondo voglia perdersi giocare a Wimbledon. Ho preso molti antinfiammatori al Open di Francia questa volta, e ad ogni partita mi sono fatto anche due iniezioni e non voglio più andare avanti così”.

Quote Antepost, Djokovic favorito. Nel femminile domina la Swiantek

Iniziamo col dire che Rafa Nadal ha l’occasione di centrare un Grande Slam se vincesse anche Wimbledon e US Open, un opzione speciale offerta @66 volte la posta su SISAL. Qui di seguito vediamo invece le quote antepost SNAI su Wimbledon maschile e femminile.

