Pronostici Wimbledon 2022, siamo a pochi giorni dall’inizio del tabellone principale dello slam inglese su erba, uno dei più prestigiosi in cui Matteo Berrettini cerca un ennesima conferma anche se il favorito rimane Djokovic che lo ha battuto in finale lo scorso anno. Vediamo quote, programma, pronostici e gli abbinamenti dopo il sorteggio del tabellone.

Quote Tennis Wimbledon Maschile: Matteo Berrettini tra i favoriti

Il rientro di Matteo Berrettini sul circuito dopo l’infortunio e l’operazione alla mano è stato da grande campione: due tornei vinti a distanza di una settimana, l’Atp 250 di Stoccarda e l’Atp 500 del Queen’s, lanciano la rincorsa del romano a Wimbledon, appuntamento al via lunedì e sogno spezzato un anno fa in finale contro Novak Djokovic. Matteo è carico e la lavagna Snai colloca il 26enne azzurro al secondo posto tra i favoriti per la vittoria del terzo Slam stagionale. Il primo trionfo di un italiano ai Championships vale @6,50: davanti, soltanto il numero uno del mondo, Novak Djokovic @1,85.

Dopo la vittoria al Roland Garros, torna in pista anche Rafa Nadal, sul gradino più basso del podio @8,00 e che precede un altro spagnolo, il giovanissimo Carlos Alcaraz, piazzato @10. Il quinto favorito, il polacco Hurkacz, si gioca @15, così come l’opzione “Altro” che comprende le possibili sorprese in un torneo che tra i big sarà orfano dei russi Medvedev e Rublev e dell’infortunato tedesco Zverev. Più attardata l’altra speranza del tennis italiano, Jannik Sinner, che però non sembra avere un feeling particolare con l’erba: l’altoatesino campione è @100.

Pronostici Wimbledon 2022: il tabellone maschile

Sorteggiato ufficialmente il tabellone di Wimbledon 2022. Djokovic fa l’esordio con il sudcroeano Kwon, poi eventualmente al secondo turno potrebbe trovare un avversario scomodo come Kokkinakis. Il serbo finisce nella parte alta e Matteo Berrettini riesce a evitare la minaccia serba. Il romano finisce infatti sotto, nel lato di Nadal. Qui dentro però anche Tsitsipas e l’incognita Nick Kyrgios. Per Berrettini un esordio contro un terraiolo come Garin.

Non va un granché bene a Jannik Sinner. L’altoatesino, ancora alla caccia della prima vittoria della carriera sull’erba a livello di tabellone principale di un torneo del circuito maggiore, ha pescato un avversario di talento come Stan Wawrinka. Così gli altri azzurri al primo turno: Fognini-Griekspoor, Vavassori-Tiafoe, Musetti-Frizt e Sonego-Kudla. Tutti avversari piuttosto tosti, non è andata benissimo insomma dall’ottica azzurra.

Rafa Nadal invece esordirà contro l’argentino Cerundolo. Da segnalare un paio di primi turni complicati per due giocatori con ambizioni: il polacco Hubert Hurkacz pesca il finalista del torneo di Monte Carlo, Davidovich-Fokina; mentre il canadese Auger-Aliassime trova il serve and volley del gigante Cressy. Carlos Alcaraz infine contro un giocatore insidioso come Stuff: lo spangolo è nella parte alta, quella di Djokovic.

PRIMI TURNI ITALIANI

Sinner-Wawrinka

Griekspoor-Fognini

Tiafoe-Vavassori

Berrettini-Garin

Fritz-Musetti

Sonego-Kudla

POTENZIALI QUARTI MASCHILI

PARTE ALTA

Djokovic-Alcaraz

Ruud-Hurkacz

PARTE BASSA

Berrettini-Tsitsipas

Auger-Aliassime-Nadal

Quote Tennis Wimbledon Femminile: domina sempre la Swiantek

Le quote per il tabellone femminile hanno una sola regina, incontrastata: la polacca Iga Swiatek, che lo scorso anno a Wimbledon si fermò negli ottavi di finale. La quota di Swiatek @2,75 è più alta rispetto a quella di Djokovic, ma dietro per rintracciare un altro nome bisogna arrivare @10 di Coco Gauff (finalista al Roland Garros) e @12 di Ons Jabeur, Simona Halep e dell’opzione “Altro”.

Chi invece spera in un epilogo romantico all’All England Club può puntare sulla quota @15 per il ritorno al successo di Serena Williams, che a quasi 41 anni non ha intenzione di arrendersi.

Pronostici Wimbledon 2022: gli accoppiamenti del tabellone femminile Pronostici Wimbledon 2022: gli accoppiamenti del tabellone femminile

Swiatek all’esordio con Jana Fett per provare a proseguire la sua incredibile striscia di 35 vittorie consecutive. Italiane così all’esordio: Jasmine Paolini trova la testa di serie n°25 e due volte vincitrice di questo torneo Petra Kvitova. Camila Giorgi, testa di serie n°21, trova la polacca Magdalena Frech.

Lucia Bronzetti trova l’americana Ann Li. Sfortuna per il derby azzurro: Martina Trevisan, testa di serie n°22, sfida Elisabetta Cocciaretto. Grande attenzione c’era per Serena Williams, fuori dalle teste di serie: l’americana finisce nella parte alta, quella della Swaitek. Inizierà contro Harmony Tan. Infine un primo turno davvero da sottolineare: la campionessa 2019 Simona Halep trova Karolina Muchova: incrocio tostissimo.

PRIMI TURNI ITALIANE

Paolini-Kvitova

Giorgi-Frech

Bronzetti-Li

Trevisan-Cocciaretto

POTENZIALI OTTAVI FEMMINILI

PARTE ALTA

Swiatek-Krejcikova

Muguruza-Pegula

Badosa-Halep

Gauff-Pliskova

PARTE BASSA

Collins-Raducanu

Kerber-Jabeur

Sakkari-Ostapenko

Bencic- Kontaveit

