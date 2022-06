Pronostici Wimbledon 27 giugno 2022, inizia il tabellone principale dello slam sull’erba inglese che catalizzerà per due settimane gli appassionati e gli scommettitori di Tennis. Andiamo a vedere la situazione al via col borsino del day1 che vi darà tanti spunti per le scommesse sul tennis.

Pronostici Wimbledon 27 giugno: i favoriti

Novak Djokovic catalizza le attenzioni da favorito per quello che sarebbe il suo 7° titolo a Wimbledon (il 4° di fila, solo Roger Federer e Bjorn Borg hanno fatto meglio con 5 vittorie consecutive) anche se si presenta con una sola vittoria nel 2022 (in Italia). Lo scorso anno il serbo ha battuto il nostro Matteo Berrettini in finale. L’azzurro si presenta caldissimo, dopo l’infortunio è rientrato vincendo Stoccarda e Queens in fila. Si presenta da imbattuto sull’erba, come è imbattuto Hubert Hurkacz che ha vinto l’Halle Open e che nel 2021 è arrivato fino alle semifinali di Wimbledon, prima di arrendersi proprio a Berrettini.

Ovviamente va inserito anche Rafael Nadal tra i favoriti. Lo spagnolo ha vinto il Roland Garros lo scorso mese, il 14° che mette in bacheca (22 titoli slam in generale) e ora cerca il grand slam vincendo anche sull’erba inglese dove ha già vinto 2 volte in passato, anche se il suo meglio lo da sulla terra rossa e non dimentichiamo che il maiorchino ha ormai 36 anni e gioca con dolori fisici evidenti, ma anche in Francia ha dimostrato che è sempre un campione da tenere sott’occhio.

Al contrario vediamo in calo Stefanos Tsitsipas, numero 6 al mondo che però in questo 2022 ha un solo torneo a suo nome, il Montecarlo Masters. Il greco gioca per la quinta volta All England Club dove, diciamolo chiaramente, non ha mai veramente brillato, con adirittura anche un eliminazione al primo turno a suo carico.

Pronostici Wimbledon 27 giugno: possibili outsider

Iniziamo da Carlos Alcaraz anche se chiamare outsider il 19enne spagnolo è ormai proibitivo visto che si sta affermando come il futuro di questo sport. Quest’anno ha già vinto 4 tornei ed è arrivato per la prima volta ai quarti di finale di uno slam. Ci saranno da capire le sue condizioni visto che al Queen’s ha subito un infortunio e sull’erba di Wimbledon serve anche esperienza.

Felix Auger-Aliassime è entrato nella top-10 del ranking mondiale e al Roland Garros ha messo a dura prova Nadal. Il 21enne canadese lo scorso anno ha subito raggiunto un grande risultato qui al All England Club, i quarti di finale a Wimbledon, e anche quest’anno potrebbe essere un avversario ostico per molti.

Chiudiamo con Andy Murray che ha una quota molto alta, giustamente. Non lo prenderei perchè a Stoccarda ha dato segnali di ripresa, ma poi ha subito un problema addominale subito dopo al Queen’s. Parliamo di un giocatore di 35 anni pieno di acciacchi e che non supera il terzo round di Wimbledon dal 2017, una striscia che potrebbe allungarsi.

Pronostici Wimbledon 27 giugno: torneo femminile, le favorite

La due volte campionessa del French Open, Iga Swiatek, è anche la grande favorita a Wimbledon dove è testa di serie numero 1, ovviamente, per quella che è anche la numero 1 nel ranking mondiale. La polacca a 21 anni è arrivata al 4° turno nello scorso Wimbledon, il suo miglior risultato. Nel 2022 ha vinto 6 tornei consecutivi del WTA e 35 partite di fila! Di fatto non perde da febbraio al Dubai Tennis Championships contro Jelena Ostapenko. La Swiantek è però più forte su terra (88% di vittorie) e su cemento (71%) mentre sull’erba ha un modesto 50% di vittorie in carriera, anche se è senza dubbio la giocatrice più in forma del momento.

Proverà a mettergli i bastoni tra le ruote Coco Gauff che cerca la rivincita dopo aver perso 6-1, 6-3 nello scontro con la Swiatek alla sua prima apparizione al French Open. Subito dopo è arrivata in semifinale a Berlino, il suo miglior piazzamento in carriera sull’erba dove ha il 70% di vittorie. La 18enne americana è arrivata al 4° round di Wimbledon sia nel 2019 che nel 2021 (nel 2020 il torneo non si è giocato per la pandemia).

Ons Jabeur completa il tris di favorite, ed è stata proprio la Jabeur a battere la Gauff a Berlino, prima di andare a vincere il suo 2° titolo su erba in carriera. A Berlino ha perso solo un set ed è l’unica tennista oltre alla Swiatek ad aver vinto più di un torneo nel 2022 (ha trionfato anche a Madrid su terra rossa lo scorso mese). Lo scorso anno si è arresa ai quarti di finale di Wimbledon contro Aryna Sabalenka che non sarà presente (come Kasatkina ed Azarenka) per il ban imposto alle atlete (e agli atleti) russi e bielorussi.

Pronostici Wimbledon 27 giugno: giocatrici da evitare

I riflettori saranno ovviamente puntati su Serena Williams che ha dominato in passato, ma non vince a Wimbledon da 6 anni. Prima dell’uscita shock al primo turno lo scorso anno, la Williams aveva perso due finali consecutive qui al All England Club. A 40 anni, la donna più forte del tennis degli ultimi decenni, è chiamata ad un impresa per vincere il 24° Slam in carriera e finora si è preparata con delle partite in doppio e i punti interrogativi su di lei sono molti.

Ci sono dubbi anche su Emma Raducanu, un altra che lascerei stare (o ci giocherei contro). Non discuto il talento della 19enne ma le sue condizioni fisiche, dopo il ritiro di inizio mese al Nottingham Open per infortunio, sono un dubbio troppo grosso, senza dimenticare che dopo la vittoria dello US Open non ha più giocato un grande tennis.

Stessa situazione per Belinda Bencic alle prese con un problema alla caviglia. La 25enne ha vinto il Charleston Open ad inizio anno e ha un paio di 4° turni a Wimbledon nel 2015 e nel 2018. L’esperienza quindi non gli manca, e ha vinto anche il titolo Junior qui a Wimbledon nel 2013. Specialista sull’erba dove ha un 70% di vittorie in carriera.

L’esperienza non fa difetto nemmeno a Petra Kvitova che ha vinto 2 volte Wimbledon anche se nelle ultime 6 prestazioni all’All England Club non ha mai superato il 4° turno.

Chiudiamo con Danielle Collins, arrivata al #8 del ranking mondiale dopo che si è arresa alla campionessa in carica di Wimbledon, Ashleigh Barty, nelle finali dell’Australian Open ad inizio anno. Sembrava il preambolo per un grande 2022 ma da allora solo alti e bassi per la 28enne della Florida che ha perso al 1° turno al Dubai Tennis Championships e al 2° turno del Madrid Open e del French Open. Non ha un grande passato a Wimbledon visto che non ha mai passato il 3° turno (lo scorso anno è uscita al 2° round perdendo da favorita contro l’underdog Viktorija Golubic).

Programma Day1 e quote

Parte domani la missione di Matteo Berrettini. Il romano si presenta nel tempio del tennis forte di 19 vittorie negli ultimi 20 confronti sull’erba e, all’esordio, avrà di fronte il cileno Cristian Garin. Gli esperti Sisal vedono un primo turno in surplace per Berrettini, dato vincente a quota rasoterra @1,02, mentre l’impresa del tennista di Santiago del Cile si gioca @12. Numeri che lasciano poco spazio a Garin che, nel 2022, ha perso entrambi i match disputati sull’erba non vincendo neanche un set: normale che un 3-0 a favore di Berrettini sia dato @1,30 mentre lo stesso risultato esatto a favore del sudamericano pagherebbe @75 volte la posta.

Novak Djokovic avrà al primo turno il sudcoreano Soonwoo Kwon, sconfitto nettamente lo scorso anno a Belgrado nell’unico precedente tra i due. Il terzo incomodo è Rafa Nadal, vincitore dei primi due Slam dell’anno e che a Londra ha trionfato nel 2008 e nel 2010. Lo spagnolo, che potrebbe incrociare Berrettini in semifinale, inizierà la sua corsa contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Vediamo tutte le quote testa a testa sulle partite del primo turno del 27 giugno.

Quote Antepost

