Pronostici Wimbledon 28 Giugno 2022, seconda giornata dello slam sull’erba inglese del All England Club dove oggi faranno il loro esordio i grandi favoriti del torneo maschile: Novak Djokovic e Matteo Berrettini, finalisti dello scorso anno. Nel femminile c’è interesse per il ritorno di Serena Williams. Vediamo le analisi del giorno con programma, quote, statistiche e i consigli per le scommesse sul tennis. ULTIM’ORA: BERRETTINI POSITIVO AL COVID

Pronostici Wimbledon 28 Giugno 2022: esordio sulla carta semplice per Berrettini

Seconda giornata a Wimbledon, dalle 12 tutti in campo, tranne sul Centrale e sul campo 1 dove Matteo Berrettini, finalista dello scorso anno, attende il cileno Cristian Garin alle 14 ora italiana. Nel testa a testa Berrettini è favorito sulla lavagna scommesse Betaland a quota @1,02 mentre Garín è proposto @12. Il tennista romano cerca quell’impresa solo sfiorata nella passata estate, quando dopo una grande cavalcata non riuscì a superare l’ultimo ostacolo, Novak Djokovic, ancora una volta il grande favorito per il successo nel torneo.

Sul Centrale la n° 1 del mondo, Iga Swiatek, il 22 volte campione Slam, Rafael Nadal, e la leggenda americana Serena Williams. Berrettini non sarà l’unico italiano in campo: tra gli uomini Lorenzo Musetti (che rischia a quota @5,20 contro Taylor Fritz) e Sonego atteso ad una sfida equilibrata con Kudla.

Tra le donne Jasmine Paolini (sfavorita quasi @9 volte la posta contro l’espira Kvitova) e Camila Giorgi che punta a partire al meglio e le premesse sono buone considerando la quota di 1,30 in vista della sfida contro Magdalena Frech.

Pronostici Wimbledon 28 Giugno 2022: il programma degli italiani in campo martedì

GLI ITALIANI IN CAMPO

Matteo BERRETTINI vs Cristian Garin – primo match campo 1

Jasmine PAOLINI vs Petra Kvitova – terzo match campo 2

Lorenzo SONEGO v Denis Kudla – terzo match campo 10

Lorenzo MUSETTI v Taylor Fritz – quarto match campo 12

Camila GIORGI v Magdalena Frech – quarto match campo 4

Programma e quote Wimbledon

Vediamo tutte le quote sui testa a testa del day2 proposte da SNAI e a seguire le quote antepost aggiornate per la vittoria finale del torneo maschile e di quello femminile.

