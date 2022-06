Pronostici Wimbledon 29 Giugno 2022, continua lo slam sull’erba inglese dell’All England Club. Vediamo il programma di giornata, le quote e anche i nostri consigli per le scommesse sul tennis.

Pronostici Wimbledon 29 Giugno 2022: Sinner sfida Ymer

Torna in campo Novak Djokovic e il suo match di secondo turno con Thanasi Kokkinakis potrebbe darci spettacolo. A chiudere Andy Murray idolo di casa in un match tra grandi veterani contro John Isner.

Jannik Sinner-Mikael Ymer. I due giovani si sono sfidati a Milano nel 2019 alla Next Gen e sono 2-1 nell’head-to-head con ultimo netto successo di Jannik al Roland Garros 2021. Sinner passando al terzo turno potrebbe sfidare il due volte campione del torneo, e padrone di casa, Andy Murray. Le speranze azzurre sono riposte principalmente in Sinner dopo la brutta notizia di Matteo Berrettini che partiva tra i favoriti dopo 2 tornei vinti di fila e dopo la finale dello scorso anno. Il tennista romano è stato fermato da un tampone positivo per Covid.

Pronostici Wimbledon 29 Giugno 2022: il programma del day 3

GLI ITALIANI IN CAMPO

Jannik Sinner vs Mikael Ymer – Campo 3, terzo match

Elisabetta Cocciaretto vs Irina Begu – Campo 15, terzo match

PROGRAMMA DAY 3: MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022

CAMPO CENTRALE – 14:30

1. Novak Djokovic vs Thanasi Kokkinakis

2. Caroline Garcia vs Emma Raducanu

3. Andy Murray vs John Isner

Campo n.1 – 14:00

1. Jule Niemeier vs Anett Kontaveit

2. Cameron Norrie vs Jaume Munar

3. Maria Sakkari vs Viktorija Tomova

Campo n.2 – 12.00

1. C. Ruud (NOR) 3 v U. Humbert (FRA)

2. A. Kerber (GER) 15 v M. Linette (POL)

3. T. Griekspoor (NED) v C. Alcaraz (ESP)

4. Q. Wang (CHN) v H. Watson (GBR)

Campo N.3 – 12.00

1. R. Peniston (GBR) v S. Johnson (USA)

2. Y. Wickmayer (BEL) v J. Ostapenko (LAT)

3. J. Sinner (ITA) 10 v M. Ymer (SWE)

4. K. Kawa (POL) v O. Jabeur (TUN) 3

Campo n.12 – 12.00

1. A. Kalinina (UKR) 29 v L. Tsurenko (UKR)

2. T. Paul (USA) 30 v A. Mannarino (FRA)

3. P. Udvardy (HUN) v E. Mertens (BEL)

4. T. Van Rijthoven (NED) v R. Opelka (USA) 15

Campo n.18 – 12.00

1. F. Tiafoe (USA) 23 v M. Marterer (GER)

2. T. Maria (GER) v S. Cirstea (ROU) 26

3. M. Chwalinska (POL) v A. Riske-Amritraj (USA) 28

Campo n.14 – 12.00

1. D. Goffin (BEL) v S. Baez (ARG) 31

2. A. Bublik (KAZ) v D. Lajovic (SRB)

3. D. Parry (FRA) v M. Hontama (JPN)

Campo n.15 – 12.00

1. A. Tabilo (CHI) v M. Kecmanovic (SRB)

2. M. Bouzkova (CZE) v A. Li (USA)

3. E. Cocciaretto (ITA) v I. Begu (ROU)

Campo n.16 – 12.00

2. O. Otte (GER) 32 v C. Harrison (USA)

3. N. Basilashvili (GEO) 22 v Q. Halys (FRA)

Campo n.17 – 12.00

1. S. Zhang (CHN) 33 v M. Kostyuk (UKR)

2. J. Vesely (CZE) v A. Davidovich Fokina (ESP)

3. D. Galfi (HUN) v K. Juvan (SLO)

Free Pick Wimbledon

Ecco la nostra giocata per oggi. Andiamo a caccia di una quota alta quasi a 5.00 volte la posta.

