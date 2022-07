Pronostici Wimbledon 1 Luglio 2022: borsino del day5 e partite del weekend. Sonego sfida Nadal al 3° turno

Pronostici Wimbledon 1 Luglio 2022, il borsino del venerdì e del primo fine settimana dall’All England Club per lo slam sull’erba inglese. In corsa due azzurri al terzo turno: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Ecco i nostri consigli e pronostici tennis.

Pronostici Wimbledon 1 Luglio 2022: il programma del venerdì

Terzo turno per Novak Djokovic che nel secondo match del Centre Court – sul centrale dopo Parry-Jabeur delle 14:30 – affronterà il connazionale serbo Miomir Kecmanovic. Molto atteso anche il terzo match del Campo 1 fra Oscar Otte ultima testa di serie e il sempre più sorprendente Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner sfiderà Long John Isner, trentasettenne statunitense e ancora numero 24 del ranking mondiale, semifinalista di Wimbledon nel 2018, fresco di vittoria “in trasferta” con Murray e qui specialmente famoso per aver battuto Nicolas Mahut dopo 11 ore di gioco (spalmate in 3 giorni per pioggia e oscurità): 6-4 3-6 6-7(7) 7-6(3) 70-68, con 113 dei 216 ace complessivi.

Pronostici Wimbledon 1 Luglio 2022: sabato di fuoco con Sonego contro Nadal

Avanti anche Lorenzo Sonego, che batte con il punteggio di 7-6(4), 6-4, 6-4 Hugo Gaston, n. 66 ATP, in 2 ore e 30 minuti. L’azzurro è stato protagonista di una grande prova di carattere e maturità, che gli consentirà domani di affrontare il mostro sacro Rafa Nadal. Lo spagnolo ha battuto il lituano Berankis con il punteggio di 6-4, 6-4, 4-6, 6-3. Sono serviti dunque 4 set allo spagnolo per avere la meglio di un avversario che lo ha fatto sudare più del previsto.

Diamo uno sguardo anche agli altri big match con in campo i big. Torna a casa il numero 3 del seeding, Casper Ruud, che è stato sconfitto in 4 set dal francese Hugo Humbert (6-3, 2-6, 7-5, 6-4).

Cameron Norrie, testa di serie n.9 del torneo, dopo aver battuto al quinto set lo spagnolo Jaume Munar (6-4, 3-6, 5-7, 6-0, 6-2), se la vedrà al terzo turno con l’esperto americano Steve Johnson, numero 32 del ranking Atp. Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking, dopo aver battuto in tre set l’australiano Thompson, se la vedrà con un altro australiano, Nick Kyrgios (n. 40 ATP): nei 4 precedenti, una sola vittoria per il greco.

Tabellone femminile con tante sorprese

Sorprese a non finire e colpi di scena con bi eliminate nei primi turni del tabellone femminile: Emma Raducanu, vincitrice degli ultimi US Open, torna a casa dopo aver subito un doppio 6-3 dalla francese Caroline Garcia. Fuori anche Garbine Muguruza, che si fa sorprendere dalla belga Greet Minnen (6-4, 6-0). Niente da fare per l’azzurra Elisabetta Cocciaretto: dopo aver vinto il derby contro la Trevisan al primo turno, cede con un doppio 6-4 alla romena Irina Begu, numero 43 del ranking WTA.

Chi non sbaglia e si conferma è Iga Swiatek che cede un solo set contro Pattinama Kerkhove vincendo in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Al terzo turno, la numero uno del ranking WTA affronterà nella giornata di domani la francese Cornet, che a sua volta ha avuto la meglio dell’americana Claire Liu.

Venerdì per il terzo turno, fari puntati sulla greca Maria Sakkari, numero 5 del ranking WTA che, dopo aver battuto in due set la bulgara Tomova, dovrà vedersela con la tedesca Tatjana Maria (2-1 alla Cirstea nel secondo turno).

Sabato spicca la sfida tra la spagnola Badosa, numero 4 WTA, che ha eliminato la romena Bara (2-0), e la ceca Kvitova (altro 2-0 ad una rumena, la Bogdan). Simona Halep se la vedrà, invece, con la polacca Frech, mentre la kazaka Elena Rybakina sfiderà la cinese Zheng.

Le quote su Wimbledon 2022 e le nostre free pick

Ecco la top-10 delle quote antepost SNAI per la vittoria finale nel torneo maschile e in quello femminile. Di seguito le nostre FREE PICK, al momento non disponibili, ma collegatevi prossimamente su questo articolo che sarà aggiornato da venerdì e per tutto il weekend con i migliori spunti per scommesse e pronostici Wimbledon 2022.

